La dura confesión de Montoya sobre lo vivido tras hacerse viral: «Yo estaba muerto»

Universo Calleja ha vuelto al prime time de Telecinco y, como no podía ser de otra manera, lo ha hecho de la mano de nuevas celebridades. En esta ocasión, uno de los grandes fichajes ha sido Jose Carlos Montoya. El joven, conocido por su paso por La isla de las tentaciones y Supervivientes 2025, se convirtió en uno de los grandes descubrimientos televisivos del pasado año. Y es que, su fama no llegó por haberlo pasado bien en ambos formatos. La infidelidad de la que era su pareja sentimental por aquel entonces, Anita Williams, le rompió el corazón de tal manera que le llevó a vivir una de las peores épocas de su vida.

Y es que el éxito y la fama no dan la felicidad, y Montoya lo sabe muy bien. Por ello, se ha sincerado con Jesús Calleja en su paso por el formato. De esta manera, el andaluz ha confesado que, para él, los meses previos a la emisión de La isla de las tentaciones fueron horribles. «Buscaba un arrepentimiento. Ella ese sentimiento no lo tenía y eso es lo que me mataba a mí. Yo estaba hasta las trancas», ha confesado. «El precio fue caro. Yo estaba muerto», agrega. Y es que, ya se pudo comprobar después. El colaborador televisivo intentó por todos los medios tener una nueva oportunidad con Anita Williams, a pesar de lo vivido. Pero, ya era imposible.

Montoya se sincera en ‘Universo Calleja’: «Estaba enfermo»

Asimismo, Montoya le ha explicado a Calleja que todo empeoró tras su paso por Supervivientes. Recordemos, la organización del reality fichó al andaluz, a su ex pareja y a la persona con la que ella le había sido infiel. Una auténtica bomba de relojería donde no faltaron las discusiones, las lágrimas y los momentos de tensión. Sin embargo, con el paso de los meses, todo parecía indicar que Montoya y Anita Williams habían logrado tener un trato cordial.

Pero fue acabar el concurso y enfrentarse a la realidad, que todo cambió para él. «Estaba fatal. Era recordar una trama donde veía que no se ponían de acuerdo. Lo peor es buscar una verdad que no va a llegar nunca», ha relatado. Asimismo, ha confesado que el motivo por el que decidió alejarse temporalmente de la televisión, tras Supervivientes, fue porque no estaba bien mental y emocionalmente.

«Caigo en una depresión de caballo brutal. Me aporto porque toco fondo, porque vuelvo a chocarme con otra pared», confiesa. «Estaba enfermo», cuenta entre lágrimas. Y es que, recordar este duro momento de su vida le sigue doliendo. Montoya, abriéndose como nunca antes, ha dejado a todos sin palabras al confesar que, incluso, llegó a tener pensamientos suicidas.

Afortunadamente, ha logrado recuperarse y salir de ese fondo oscuro en el que se encontraba. «Creo que me ha salvado mi entorno familiar», ha señalado emocionado. Así pues, con el objetivo de ir poniendo punto final al tema, ha explicado que ahora vive en paz. «Pienso solo en vivir la vida y ser feliz. Las emociones van y vienen, los pensamientos ya sí los sé manejar», le ha contado a Jesús Calleja.