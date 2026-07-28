El Gobierno lleva 4 años de pruebas con el Airbus antiincendios que acaba de estrenar Francia

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva cuatro años sin estrenar el Airbus antiincendios cuya entrada en acción ha acelerado el Ejecutivo de Francia, realizando su primera intervención operativa el pasado sábado en Gironda, al suroeste del país galo.

De hecho, existe una nota de prensa de Airbus fechada el 26 de julio de 2022 donde ya se dice que la compañía ha probado «con éxito» un kit demostrador desmontable de extinción de incendios en el avión de transporte de nueva generación A400M, durante «una campaña de ensayos en vuelo realizada en España». Aquellos ensayos se realizaron en los terrenos del campo de Casas de Uceda (Guadalajara), una zona militar gestionada por el Ministerio de Defensa y asignada a la BRIPAC (Brigada Paracaidista).

La campaña de pruebas, explica Airbus, se llevó a cabo en condiciones de luz diurna, con una altura operativa mínima de 150 pies (unos 45 metros), velocidades de vuelo de hasta 125 nudos y «lanzamientos de hasta 20 toneladas de agua desde el depósito actual en menos de 10 segundos». El objetivo principal de la campaña era, según explicó, «validar la cantidad de agua lanzada y el tiempo de descarga, así como la capacidad del A400M para desempeñar esta nueva función con el kit instalado».

En dicho comunicado, Airbus indicó que el desarrollo de este prototipo y las pruebas se habían realizado en «estrecha colaboración con el 43º Grupo del Ejército del Aire y del Espacio de España, así como con autoridades europeas en operaciones de extinción de incendios y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico», entonces dirigido por Teresa Ribera, actual vicepresidenta primera de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva.

«El desarrollo de este kit de extinción de incendios es una parte intrínseca de nuestro camino para ayudar a crear un mundo más sostenible y seguro, no solo mediante nuestras acciones, sino también a través de nuestros productos. Creemos firmemente que el A400M puede desempeñar un papel vital en la lucha contra la amenaza creciente de los incendios forestales y contribuir a la restauración de los sistemas sociales y medioambientales», afirmó Mike Schoellhorn en calidad de CEO de Airbus Defence and Space.

La solución de extinción de incendios de Airbus creada para el A400M es «un kit de tipo roll-on/roll-off (RORO) que no requiere modificaciones en la aeronave y, por tanto, es intercambiable entre cualquier avión de la flota A400M», llega a decir la nota de Airbus del 26 de julio de 2022.

Images du premier largage de liquide retardant depuis la soute d’un A400M. Une première mondiale, rendue possible en seulement quinze jours grâce à la mobilisation exemplaire de la Sécurité civile, des armées et d’Airbus. Merci à toutes celles et ceux qui l’ont rendue possible.… pic.twitter.com/XpA7afWFXb — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 25, 2026

En diciembre de 2023, Airbus emitió otra nota dando cuenta de una segunda campaña de ensayos del A400M en su versión antiincendios, donde se había conseguido «reducir el tiempo de descarga en más de un 30 % con respecto al año pasado», es decir, con respecto a 2022. De esta forma, de «menos de 10 segundos» se había pasado a menos de siete segundos.

Esta segunda campaña de ensayos incluyó lanzamientos de 20.000 litros de retardante, creando líneas de alta concentración de más de 400 metros de longitud sobre el terreno. La nota detalla que «durante un periodo de dos semanas, el A400M realizó una campaña de pruebas en tierra y en vuelo en el suroeste y el centro de España, incluyendo seis lanzamientos: tres con retardante de color rojo y tres con agua». Estas pruebas también se hicieron en Guadalajara.

Posteriormente, en junio de 2025, Airbus informó del «éxito» de una tercera campaña de ensayos, esta vez realizada en Nîmes-Garons (Francia) y orientada a «realizar una evaluación independiente de la eficacia del kit de extinción de incendios del A400M». Las pruebas fueron llevadas a cabo —según recogió el comunicado— por el Centro de Ensayos e Investigación de la Entente-Valabre (CEREN), una institución pública francesa autorizada y aprobada por el Ministerio del Interior galo para evaluar equipos de extinción de incendios forestales y formar a personal tanto en Francia como en el extranjero, y que constituye una autoridad internacional en este ámbito.

Aquella campaña de pruebas, realizada a finales de abril de 2025, detalló dicho comunicado, consistió en la ejecución de múltiples lanzamientos por parte del A400M que permitieron al CEREN «evaluar con precisión las capacidades del sistema, incluida la distribución y concentración exactas del retardante al llegar al suelo».

Ha sido Francia, finalmente, donde el pasado sábado se estrenó este A400M en una intervención acelerada por orden del Gobierno de Emmanuel Macron. Esta aeronave, ya equipada con el kit antiincendios, se sumó a los medios franceses que combatían un gigantesco fuego en Gironda, cerca de Burdeos.

Estaba previsto que esta aeronave fuera incorporada hacia el día 29 de este mes de julio, dado que su configuración como avión antiincendios precisaba de tareas técnicas y de un periodo de ensayos. Sin embargo, los plazos se acortaron por decisión del Ejecutivo francés, informó la agencia Efe el pasado sábado.

«Sólo un prototipo»

En cambio, en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a decir en una comparecencia pública el pasado 21 de mayo, donde presumió del «mayor despliegue del Estado» de la historia, que el Ejecutivo central contaría el «nuevo kit apagafuegos para aeronaves A400M de Airbus».

Sin embargo, dos meses después, el Gobierno de España —que tiene el mando de la gestión tras declarar la emergencia nacional— todavía no ha podido desplegar este Airbus en su versión antiincendios (el Ejército del Aire cuenta con una flota de 14 Airbus A400 para transporte militar). En este contexto, Euronews ha publicado que Airbus ha explicado a este medio que «España aún no puede utilizar esta capacidad porque el sistema sigue en desarrollo y, por ahora, solo existe un prototipo», que sería el utilizado por Francia.

Entretanto, el Gobierno español se vio obligado la semana pasada a pedir ayuda a sus socios europeos por los incendios de la Sierra Oeste de Madrid y Ávila. Ante esta petición, Grecia e Italia enviaron el sábado cuatro hidroaviones Canadair CL-415, dos por país.