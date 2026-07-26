Sánchez prometió hace 2 meses contar con el Airbus antiincendios que estrenó Francia este sábado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió hace sólo 2 meses contar con el Airbus apagafuegos -el A400 con el kit para el lanzamiento de retardante- que estrenó Francia este sábado. Así lo hizo el líder socialista el pasado 21 de mayo en la presentación de los medios humanos y materiales del Ejecutivo central para la campaña de lucha contra los incendios forestales de 2026.

Sin embargo, España no ha movilizado todavía este Airbus -conocido como Dumbo- con el kit apagafuegos citado. No ha llegado a tiempo, por ejemplo, al «peor incendio de la historia» de la Comunidad de Madrid, según sus autoridades, que está arrasando la Sierra Oeste de la región durante estos días. En cambio, el Gobierno francés de Emmanuel Macron estrenó este sábado dicho Airbus antiincendios tras acelerar su puesta a punto, un proceso que se convirtió en debate nacional en el país vecino.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ordenó a las Fuerzas Armadas adelantar la entrada en acción del Airbus reversible A400M, adaptado para luchar contra el fuego, para sumarlo en la tarde de este sábado a los medios que combaten el gigantesco fuego que avanza en Gironda, cerca de Burdeos, donde pudo verter su capacidad de 20.000 litros de producto retardante.

Estaba previsto que esta aeronave de transporte militar -una vez adaptada para la extinción de fuegos- fuera incorporada hacia el día 29 de este mes de julio, dado que su configuración como avión antiincendios precisaba de tareas técnicas y de un periodo de ensayos. Sin embargo, los plazos se acortaron por orden del Ejecutivo francés.

Images du premier largage de liquide retardant depuis la soute d’un A400M. Une première mondiale, rendue possible en seulement quinze jours grâce à la mobilisation exemplaire de la Sécurité civile, des armées et d’Airbus. Merci à toutes celles et ceux qui l’ont rendue possible.… pic.twitter.com/XpA7afWFXb — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 25, 2026

En cambio, el Gobierno de España -que ha asumido el mando tras declarar la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo- todavía no ha podido desplegar este Airbus en su versión antiincendios (el Ejército del Aire cuenta con una flota de 14 Airbus A400 para transporte militar). Y ha tenido que pedir ayuda a sus socios europeos, que han enviado cuatro hidroaviones Canadair CL-415. Grecia ha aportado dos de estos anfibios, e Italia, otros dos.

Todo ello, pese a presumir Sánchez hace sólo dos meses del «mayor despliegue del Estado» en la historia de la lucha contra el fuego, cuando compareció con toda la pompa presidencial en la base de Torrejón de Ardoz delante de las aeronaves.

En concreto, el inquilino de la Moncloa dijo el pasado 21 de mayo: «Contaremos con una flota de diez aviones anfibios». Sin embargo, la Administración central sólo puede manejar siete aviones FOCA de élite operativos en la actualidad, tal y como comunicó el Gobierno a las comunidades autónomas, y publicó el diario El Mundo.

Además, Sánchez afirmó que el despliegue contaría con el «nuevo kit apagafuegos para aeronaves A400M de Airbus y con 4 nuevos helicópteros Chinook y 2 Cougar, que se suman a los medios ya operativos del Batallón de Helicópteros de Emergencias», señaló. Pero 65 días después de estos anuncios, ningún Airbus del Ejército del Aire español equipado del kit antiincendios ha volado el cielo de este país en misión alguna. Todavía se trabaja en fase de pruebas. Y entretanto, los fuegos en la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo están dejando ya alrededor de 100.000 afectados, entre evacuados y confinados, y más de 45.000 hectáreas calcinadas.

Más capacidad que el Canadair

En su caso, el A400M puede ser equipado con un sistema de lanzamiento de unas 20 toneladas de retardante, lo que equivale a la capacidad de dos aviones Dash, y un volumen de agua tres veces mayor al del anfibio Canadair, de acuerdo a datos facilitados esta semana por la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, informó la agencia Efe.

La puesta en uso de este avión había causado polémica política en los últimos días, ya que el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon (La Francia Insumisa, LFI) reclamaba en redes sumarlo de manera inmediata, una petición a la que la propia Bregeon había contestado que «adaptar los A400M es un poco más largo y complejo que un juego de Lego».

El de Gironda (suroeste de Francia) es el fuego más problemático, con más de 19.000 hectáreas quemadas desde su comienzo el pasado miércoles en la zona de la turística bahía de Arcachon. Este incendio ha obligado a evacuar al menos a 110.000 personas en los últimos tres días y avanza hacia la ciudad de Burdeos, donde se han tenido que realizar evacuaciones en varias localidades en el cinturón metropolitano.

Algo más al sur, en el vecino departamento de Las Landas, también se combate otro importante foco que recorrió ya más de 3.000 hectáreas y obligó a evacuar al menos a 31.000 personas.

En total, Francia hace frente a una treintena de fuegos activos en todo su territorio, donde cerca de 100.000 hectáreas ya han ardido y más de 167.000 personas han sido evacuadas. Una situación que el Gobierno de Macron califica de «inédita», recogió Efe.