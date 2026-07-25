Sánchez usa el Super Puma para hacer 90 km hasta los incendios de Madrid mientras Ayuso va en coche

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado este sábado a primera hora el Super Puma -helicóptero del Ejército del Aire- para desplazarse hasta los incendios de la Sierra Oeste de Madrid y Ávila, recorriendo una distancia de apenas 90 kilómetros.

En lugar de utilizar el coche oficial, como ha hecho, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el jefe del Ejecutivo socialcomunista ha movilizado dicho helicóptero de las Fuerzas Armadas, un medio de transporte más costoso y, sobre todo, más contaminante.

Y ello, pese a que Sánchez enarbola cada vez que puede un discurso ecologista llamando a combatir el cambio climático o la «emergencia climática», como también ha hecho este sábado. Tanto es así que el líder socialista responsabiliza a este fenómeno de muchos incendios, incluso aunque su origen sea el factor humano.

En concreto, el Super Puma con Sánchez a bordo salió del helipuerto de la Moncloa este sábado en torno a las 9.12 horas de la mañana y aterrizó en el de Cadalso de los Vidrios a las 9.32 horas. Un trayecto de apenas 20minutos en helicóptero para recorrer 90 kilómetros, según ha podido saber OKDIARIO a partir del registro de plataformas de tráfico aéreo. En coche, la duración ronda algo más de una hora.

Tras aterrizar en Cadalso de los Vidrios y bajarse del helicóptero, Sánchez se ha subido a un vehículo oficial para recorrer apenas 6 kilómetros por carretera (unos 9 minutos de duración) hasta el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Cenicientos, donde ya se encontraban el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otras autoridades. La jefa del Ejecutivo madrileño se desplazó en coche a este puesto de mando desde la capital, según confirmaron a OKDIARIO fuentes de su gabinete.

Sánchez ha asistido en este puesto de mando a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en la que también ha participado vía telemática la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha comparecido ante los medios de comunicación (sin turno de preguntas), tras coger esta mañana el Super Puma, con su mayor efecto contaminante, para sólo 90 kilómetros, y ha vuelto a enfatizar que la «emergencia climática cada vez se va agravando y superando las previsiones científicas, lo que exige aumentar las labores de prevención y de concienciación a la ciudadanía».

Lo ha dicho así el mismo presidente que abusa de las aeronaves militares, más dañinas para el medioambiente que los vehículos convencionales. Cabe reseñar que a los vuelos de ida y vuelta de Sánchez en Super Puma a la zona de los incendios, hay que añadir los otros dos que realiza el helicóptero militar, esto es, en vacío, entre la base de Torrejón de Ardoz y el Palacio de la Moncloa, y viceversa, para recoger al presidente y después volver a dicha base.

Junto a ello, Sánchez ha vuelto a proponer «hacer entre todos» un «Pacto de Estado contra la emergencia climática», esgrimiendo que «la ciencia nos dice que estos fenómenos cada vez son más intensos, y cada vez tienen más incidencia en nuestra biodiversidad», ha sostenido.

Asimismo, ha dicho que, tras asumir el mando el Gobierno central una vez fue declarada la emergencia nacional a petición de la Comunidad de Madrid y Castilla y León, el dispositivo se ha caracterizado por la «agilidad, la coordinación y la eficacia en la respuesta» ante lo que ha definido ya como un «único incendio».

Además, Sánchez ha indicado que en lo que va de año, cuando todavía no han llegado los meses de agosto y septiembre, se han quemado ya 130.000 hectáreas, frente a la media de 100.000 hectáreas anuales de los últimos ejercicios.

100 unidades de Portugal

Sobre los recursos a emplear, Sánchez ha señalado que este sábado se espera la llegada de los cuatro hidroaviones de Grecia e Italia, y de más de 100 unidades del Ejército de Portugal. Llama la atención cómo el Gobierno ha tenido que recurrir a sus socios europeos después de que el propio Sánchez presumiera hace sólo dos meses en la presentación de la campaña antiincendios de 2026 de haber previsto el «mayor despliegue del Estado» de la historia, tal y como publica hoy OKDIARIO.

Respecto al devenir de este fuego, Sánchez ha llamado a aprovechar la «ventana de oportunidad» que se ha abierto este fin de semana con la bajada de las temperaturas, pero ha comentado que las previsiones meteorológicas que maneja el Gobierno anticipan «unas horas complejas». «No sabemos cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si se van a producir tormentas secas a consecuencia de estos incendios», ha manifestado, al tiempo que ha pedido a los ciudadanos evitar la desinformación.