Sánchez presumió del «mayor despliegue antiincendios» sólo 2 meses antes de rogar 4 hidroaviones a la UE

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, presumió hace sólo dos meses de llevar a cabo el «mayor despliegue del Estado» ante la temporada de incendios forestales. Sin embargo, este viernes trascendió que el Ejecutivo ha tenido que pedir a la Unión Europea una dotación de cuatro hidroaviones al verse desbordado por los fuegos simultáneos en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y otros puntos de la geografía española.

El Gobierno de España solicitó a Bruselas la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, a instancia de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dependiente del Ministerio de Defensa, y requirió al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija para combatir estos incendios.

Fuentes de Moncloa confirmaron que tanto Grecia como Italia aceptaron esta petición, ofreciendo cada país dos aviones Canadair CL-415, cuya llegada se espera para este sábado, según recogió Ep.

El Gobierno central -tras negarse en un principio a la petición del Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso- declaró a última hora del jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila «como consecuencia de la evolución de los incendios forestales» ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila). Más de 60.000 personas han sido ya desalojadas y confinadas por la extensión de las llamas.

En cambio, hace sólo dos meses, el pasado 21 de mayo, Pedro Sánchez compareció con toda la pompa presidencial en la base aérea de Torrejón de Ardoz, delante de una hilera de medios antiincendios, también aeronaves, para asegurar que «hay todo un país preparado para actuar» contra los fuegos. Nada más lejos de la realidad, como pudo evidenciarse este viernes al tener que pedir ayuda a los socios europeos.

El presidente del Gobierno señaló que, después de vivir el verano de 2025 los peores incendios de la historia reciente de España, «lo que hemos hecho es prepararnos» y «poner todos los medios al alcance de la Administración General del Estado». De este modo, el jefe del Ejecutivo sacó pecho por haber dispuesto «el mayor despliegue del Estado para una campaña antiincendios», declaró.

Así lo aseguró en la presentación de la campaña de lucha contra incendios forestales de 2026, en la que apuntó que el Gobierno de la Nación «ha reforzado los medios, la coordinación y la concienciación ciudadana» frente a una amenaza que «va a más» como consecuencia del «cambio climático», enfatizó.

En cuanto a los recursos previstos, Sánchez manifestó que «contaremos con una flota de diez aviones anfibios». Sin embargo, la Administración central sólo puede manejar siete aviones FOCA de élite operativos en la actualidad, tal y como comunicó el Gobierno a las comunidades autónomas, y publicó el diario El Mundo.

Además, Sánchez afirmó que el despliegue contaría con el «nuevo kit apagafuegos para aeronaves A400M de Airbus y con 4 nuevos helicópteros Chinook y 2 Cougar, que se suman a los medios ya operativos del Batallón de Helicópteros de Emergencias», señaló.

«Futuro inmediato»

«Los equipos también dispondrán de nuevos drones de alta capacidad, vehículos todoterreno, cámaras térmicas y sistemas avanzados de vigilancia y seguimiento. Un esfuerzo que tendrá continuidad en un futuro inmediato, con la incorporación ya prevista de 7 nuevas aeronaves DHC-515 dentro del Plan Industrial y Tecnológico de la Defensa». Sin embargo, estos aviones apagafuegos todavía no han sido entregados. No se espera la disposición de todos ellos hasta 2031.

Por su parte, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, reclamó este viernes «cooperación leal entre administraciones, la máxima coordinación y todos los recursos disponibles para controlar la situación cuanto antes». Al mismo tiempo, criticó al ministro de Transportes, Óscar Puente, por «insultar» a los «gobiernos autonómicos que están intentando combatir una crisis de esta magnitud».