El Gobierno alerta de un verano con más incendios pero tiene los mismos aviones que reconoció insuficientes en 2025

El Gobierno de Pedro Sánchez ha alertado de un verano con más incendios forestales; sin embargo, cuenta con los mismos aviones de apoyo para las comunidades autónomas que los que utilizó en 2025: 42 aeronaves. Estos son los que se contratan por horas y deben sumarse a los que son propiedad del Estado. En septiembre de 2025, varias naves superaron el máximo de horas contratadas y obligaron al Ejecutivo a desembolsar alrededor de 2,1 millones de euros extra para afrontar los meses que quedaban de año ante la insuficiencia de los medios contratados. Ahora, el Gobierno ofrecerá la misma cantidad de aviones con esa cifra de horas de vuelo limitada, pese a que Sánchez ha reconocido que el escenario de los incendios forestales es «más complejo».

El propio presidente del Gobierno reconoció este lunes que el país va a «tener un verano complejo» y que va a exigir «a todos estar atentos y alertas para poder responder con la máxima celeridad». Así lo indicó tras visitar la zona del incendio forestal que ha afectado a Los Gallardos (Almería). Ese fuego ha dejado 13 fallecidos y 7.000 hectáreas calcinadas.

Por su parte, Juanma Moreno, presidente de Andalucía, recordó que en lo que va de verano ha habido «tres veces más superficie quemada que la que teníamos el año pasado». «Este año que hemos tenido un año excepcionalmente lluvioso ha supuesto, pues, el crecimiento en monte bajo, de matorral, que con esas olas tempranas de calor se han secado y que supone el combustible indispensable para que pueda haber una propagación inmediata de los incendios», detalló el político del PP .»Es más que probable que tengamos un verano muy duro en esta parte más meridional de la península ibérica y el sur del sur de España y el sur de Europa», recalcó.

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, comunicó ante la prensa que «el año pasado a estas fechas se habían consumido 764 horas de vuelo; este año estamos ya en 2.086 horas de vuelo». Es decir, que las horas de vuelo utilizadas se han multiplicado por un 173%.

Morán apuntó que «el año pasado a estas fechas había 10.000 hectáreas de superficie afectadas» y este ejercicio ya son 15.000 hectáreas. Y las operaciones se han multiplicado por dos, pasando de 88 a 193 intervenciones.

Menos naves contratadas desde 2025

Sin embargo, ante los datos y las propias advertencias del Gobierno, el Estado ha mantenido un contrato del «servicio con medios aéreos de apoyo a las Comunidades Autónomas en la extinción de incendios forestales».

En el ejercicio anterior, el Ejecutivo ya redujo la flota de apoyo con la que pretende ayudar a las autonomías frente a los fuegos de 47 a 42 aeronaves. El Gobierno admitió que el «factor importante» que «impide contratar un mayor número de medios es la ausencia, por el momento, de Presupuestos Generales del Estado».

Sin embargo, ante la escasez de medios contratados, en agosto y septiembre de 2025 se vio obligado a realizar cinco modificaciones de contrato para ampliar las horas de vuelo de 18 helicópteros de transporte y lanzamiento. En total, tuvo que ampliar en 2.168.200 euros el gasto para poder hacer frente a los incendios forestales.

Y es que, mientras que algunos de esos helicópteros superaron el 100% de las horas contratadas, otros estuvieron por encima del «70% de las horas de vuelo presupuestadas en la anualidad en ejecución».

Todo ello podría verse aún más acentuado en los medios de los que dispone el Gobierno. Hasta 2023, el Ejecutivo contaba con una flota de 18 aviones de su propiedad. Sin embargo, desde entonces, cuatro se subastaron por haber llegado al final de su vida útil y, en 2025, sólo quedan 10 aviones de propiedad estatal. Estos disponen de un depósito para carga de agua de hasta 6.000 litros con la posibilidad de realizar descargas únicas o parciales, así como equipos de inyección de espumógeno.

Sánchez aseguró en mayo que aumentarían la flota y que se pondría en marcha «el mayor despliegue del Estado para una campaña antiincendios». «Contaremos con una flota de 15 aviones anfibios», anunció el dirigente socialista. Sin embargo, según adelantó El Mundo, sólo hay siete aviones FOCA activos pese a que el Ejecutivo aseguró que habría 15.

Por último, en 2021 también se realizó un contrato para contar con cuatro aviones ACO, que son los encargados de observar el avance del fuego y coordinar el trabajo antiincendios.

El debate se ha vuelto a colocar en primer plano después del incendio forestal de Los Gallardos, que se había convertido en el más grave de este siglo en España por número de víctimas mortales, con 13 muertos y 4 personas en estado grave.

La Guardia Civil continúa la identificación de las víctimas mediante pruebas de ADN y mantiene abierta la investigación sobre el origen del incendio, después de que Endesa haya descartado que el tendido eléctrico señalado inicialmente perteneciera a una línea con suministro eléctrico. Este domingo, las 1.000 personas que permanecían desalojadas han podido ir regresando a sus casas.