El incendio de Los Gallardos (Almería) ya está estabilizado tras quemar 7.000 hectáreas entre Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín. En total, unas 1.600 personas fueron evacuadas, aunque 600 de ellas ya pudieron volver a sus viviendas este sábado por la noche. El resto volverá a lo largo de este domingo.

La Guardia Civil ha publicado un nuevo vídeo en el que se puede ver cuál es el estado del terreno afectado por las llamas del incendio de Los Gallardos, el más mortífero del siglo. Hasta el momento hay 12 fallecidos y varios heridos siguen ingresados en los hospitales, algunos de ellos en estado grave. Las batidas realizadas por un centenar de efectivos han finalizado sin encontrar más víctimas.

Paisajes oscuros, cubiertos por un manto de ceniza que las llamas han dejado a su paso. Los vecinos, tras varios días durmiendo en casas de familiares o amigos o en albergues y hoteles puestos a su disposición, volverán a sus hogares, ahora con fachadas tiznadas. El paisaje que verán desde sus casas será un entorno gris, árido.

Los mil vecinos desalojados ya pueden regresar a sus casas. Una huida forzosa de cientos de familias que escaparon con lo puesto y que ellos mismos aseguraban hace unas horas que no sabían qué se iban a encontrar después de abandonar su hogar el pasado jueves cuando se originó el fuego.

Unas 7.000 hectáreas quemadas

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, afirma que el balance inicial es de unas 7.000 hectáreas quemadas en «un perímetro de más de 40 kilómetros». Casi un centenar de efectivos del Infoca y medios aéreos se mantendrán en la zona después de que se haya dado por estabilizado y se haya autorizado el regreso de las 1.000 personas que permanecían desalojadas.

Hasta 32 medios aéreos participaron simultáneamente sobre el terreno y «en torno a 500 efectivos de distinta naturaleza a través del Plan Infoca, de la UME» o del Consorcio de Bomberos almeriense.

También ha querido dejar claro que quedan meses especialmente peligrosos para la declaración de incendios forestales y avisa: «Queda un verano complicado en Andalucía y en España».