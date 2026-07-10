Seis personas mueren en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Seis personas han muerto en el grave incendio forestal declarado en el municipio de Los Gallardos (Almería), en concreto en una pedanía del municipio vecino de Bédar. Algunas de las víctimas han sido en el interior de vehículos que fueron alcanzados por las llamas, según ha informado el 112 de Andalucía.

La dirección de la emergencia ha confirmado la muerte de estas seis personas en un fuego que ha obligado al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a elevar el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 2. Sanz ha calificado el suceso de «noticia terrible» y ha trasladado las condolencias de la Junta de Andalucía asegurando que «hoy el corazón de todos los andaluces está de luto». Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, también ha pedido a la población que mantenga «máxima cautela» ante la evolución de las llamas.

Las víctimas no han sido sólo los fallecidos. El operativo médico de emergencias ha informado de heridos graves, entre los que se encuentran una mujer con quemaduras y otra persona trasladada al hospital por intoxicación de humo. Ambos heridos han sido trasladados al hospital de Torrecárdenas, en la ciudad de Almería.

Otras cuatro personas han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves a causa de la exposición a la densa humareda provocada por las llamas. El incendio ha obligado a evacuar a los vecinos de la barriada de Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, el Pina de Bédar y un complejo turístico de la zona.

La evacuación de Bédar presentó desde el primer momento complicaciones logísticas, ya que su carretera principal de salida quedó bloqueada por el fuego, obligando a desviar a numerosos damnificados hacia la localidad de Lubrín. En esta localidad, cerca de un centenar de personas están siendo acogidas y avitualladas gracias al despliegue solidario del Ayuntamiento y los vecinos. Además 54 personas han sido alojadas y atendidas por los efectivos de emergencia en el Centro de Artes Escénicas de Los Gallardos.

El incendio ha obligado a activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyas unidades se desplegarán durante las próximas horas sobre el terreno para combatir el fuego junto a los efectivos del Infoca y los bomberos. Actualmente, combaten las llamas 150 trabajadores forestales apoyados por cinco vehículos autobomba, la Unidad Médica (UMIF), la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones y la Unidad de Mando.

Según indicaron los testigos en los primeros avisos, la caída de un cable de tendido eléctrico originó unas llamas que se propagaron con rapidez a la masa forestal.