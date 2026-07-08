Un incendio en Gavá (Barcelona) ha obligado a confinar a alrededor de 6.000 vecinos de la urbanización del Can Tries y Brugers del municipio, así como de San Clemente de Llobregat y la zona cercana al Puig de Miramar en Viladecans.

Los vecinos han recibido un mensaje Es-Alert sobre las 15:00 horas y se les ha pedido quedarse en casa, cerrar ventanas, puertas y seguir las indicaciones de las autoridades, informa Protección Civil.

Los bomberos de Cataluña han informado de que a las 13:34 horas han recibido un nuevo aviso de un incendio forestal en Gavá (calle Montserrat Roig) y se han activado 22 dotaciones terrestres y siete medios aéreos, de los cuales 2 son los hidroaviones.

«Por #IFGavà #bomberscat hemos ordenado el confinamiento de las urbanizaciones de Can Tries y Bruguers (Gavà), Sant Climent de Llobregat y la zona cercana al Puig de Miramar de Viladecans», han informado los bomberos en redes sociales.

Per #IFGavà #bomberscat hem ordenat el confinament de les urbanitzacions de Can Tries i Bruguers (Gavà), Sant Climent de Llobregat i la zona propera al Puig de Miramar de Viladecans. pic.twitter.com/P9xI5Okoi7 — Bombers (@bomberscat) July 8, 2026

El incendio ha afectado a unos vehículos y se ha propagado a la vegetación forestal.

«En Gavá, el incendio ha crecido en plena alineación, llegando a la cresta. Priorizamos el seguimiento de los focos secundarios que está lanzando el fuego más allá del perímetro y el flanco izquierdo que podría abrirse hacia la sierra de Galliners. Trabajamos en un perímetro de 5 ha», han afirmado los bomberos.