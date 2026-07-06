Tres incendios simultáneos en Cataluña obligan a confinar a 40.000 personas

Los Bomberos de la Generalitat luchan contra tres incendios forestales activos en Cataluña. De ellos, el fuego de Sentmenat, en Barcelona, es el que más preocupa por su potencial expansión y que ha obligado a confinar a 7.000 personas. Paralelamente, el incendio de Carme ha obligado a confinar a unas 33.000 personas de varias poblaciones de la comarca de Anoia, además de un tercer fuego en Artesa de Segre, en Lérida, ya estabilizado. Entre los incendios hay más de 40.000 personas confinadas.

Protección Civil ha informado que, debido a la evolución del incendio en Sentmenat, se ha enviado a las 16:00 horas una Es-Alert para pedir el confinamiento de la población de las urbanizaciones El Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montjamor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Nord de Castellar del Vallès y Can Vinyals. Protección Civil ha pedido a la población cerrar puertas y ventanas y no salir a la calle.

El fuego afecta a 60 hectáreas, pero tiene un potencial de 2.000. En él trabajan unos 200 bomberos y 12 medios aéreos. La principal preocupación de los Bomberos en este incendio es una posible apertura del flanco derecho, que podría impactar sobre las primeras casas de la urbanización de El Farell.

El jefe del Cuerpo, David Borrell, ha explicado que se han encontrado dificultades para proteger dicha urbanización. «Es una urbanización en la que las casas están diseminadas; algunas son de construcción de madera y están literalmente dentro del bosque. Y eso hace imposible la protección de los bienes, y lo que hemos hecho es fijar la protección absoluta de las personas», ha dicho.

Incendio en Artesa de Segre y Anoia

Paralelamente, el incendio forestal de Carme afecta a unas 150 hectáreas -aunque tiene potencial de 6.000 hectáreas- y sigue activo; ha obligado a confinar a unas 33.000 personas de varias poblaciones de la comarca de Anoia, entre ellas el sur de Igualada. Según datos provisionales de los Agentes Rurales, el incendio se ha declarado entre las poblaciones de Carme y La Pobla de Claramunt.

Protección Civil también ha mandado una Es-Alert a las 18:30 horas para pedir el confinamiento del sur de Igualada, así como de La Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarita de Montbui y Castellolí.

Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio en Artesa de Segre. El fuego ha contado con 25 medios terrestres y cuatro aéreos para afrontarlo.