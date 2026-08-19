Carlo Agostinelli rompe su silencio tras la muerte de su madre con una carta desgarradora y Victoria Federica reacciona

La muerte de Mathilde Favier, una de las figuras más reconocidas de la industria de la moda y directora internacional de relaciones públicas de Dior Couture, ha dejado una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y compañeros de profesión. La francesa, de 57 años, falleció este lunes 17 de agosto en un accidente de tráfico en Deux-Sèvres, Francia, junto a su marido, el productor de cine Nicolas Altmayer, de 61 años. El vehículo en el que viajaban fue embestido por un camión y las circunstancias del siniestro continúan bajo investigación.

La repentina noticia ha provocado una oleada de mensajes de despedida entre algunos de los nombres más importantes de la moda, el cine y la sociedad internacional. Carla Bruni, Beatrice Borromeo, Adriana Abascal, María de la Orden, Carine Roitfeld y Jonathan Anderson, entre muchos otros, han querido recordar públicamente a Mathilde, poniendo en valor tanto su trayectoria profesional como la personalidad arrolladora que la convirtió en una figura imprescindible de la escena parisina.

Pero ha sido su hijo, Carlo Agostinelli, quien ha protagonizado una de las despedidas más emotivas. El joven ha roto su silencio en redes sociales con una extensa carta dirigida a su madre en la que trata de poner palabras al dolor provocado por su pérdida y recuerda algunas de las enseñanzas que Mathilde le transmitió durante toda su vida. «Mamá. Me duele el corazón y siento la mente nublada. Nada tiene sentido, y me cuesta imaginar cómo llegará a tenerlo algún día», comienza su mensaje. Una confesión que refleja el impacto de una pérdida que ha llegado de manera completamente inesperada. Carlo reconoce que todavía no consigue comprender lo ocurrido y que le resulta difícil imaginar cómo podrá recuperar la normalidad después de la muerte de su madre.

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A lo largo de la carta, el hijo de Mathilde la recuerda como una mujer llena de energía y alegría. «Eras la encarnación de la vida, la definición de la alegría y mucho más de lo que las palabras podrían expresar jamás», escribe. También destaca la capacidad de su madre para querer y hacerse querer por quienes formaban parte de su vida: «Amaste y fuiste amada con una profundidad que creo que ninguno de nosotros llegará a comprender». Además, uno de los momentos más personales de la carta llega cuando Carlo recuerda una de las grandes enseñanzas que recibió de Mathilde. Ante una pérdida que todavía no logra comprender, asegura que intentará seguir confiando en la vida, tal y como ella le enseñó. «La vida sigue caminos impredecibles y misteriosos, pero, tal como siempre me enseñaste, confiaré en el plan de la vida y en el destino, dejando que lo demás siga su curso», escribe.

Carlo también dedica unas palabras a agradecer a su madre todo lo que hizo por él y por su hermana, Héloïse. «Gracias por ser un ejemplo increíble. Gracias por inculcarme los valores que formarán parte de mi esencia para siempre”, asegura. Para él, Mathilde no fue solamente una madre, sino también una referencia vital y un ejemplo que seguirá presente pese a su ausencia. “Fuiste nuestra superheroína, y siempre lo serás», sentencia.

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La familia ocupa un lugar fundamental en la despedida. Carlo asegura que él y Héloïse permanecerán unidos junto a sus abuelas, sus tíos, sus sobrinos, sus sobrinas y los amigos que acompañaron a Mathilde durante su vida. «Pasaste la vida rodeándonos de amor, y ese amor es lo que nos mantendrá unidos ahora», escribe. En este sentido, el hijo de Favier hace una promesa especialmente significativa a su madre: «No tienes que preocuparte por nosotros, mamá. Cuidaremos los unos de los otros, tal como tú siempre cuidaste de todos nosotros. Me aseguraré de que así sea». Unas palabras que muestran hasta qué punto Carlo pretende mantener vivo uno de los principales legados que deja Mathilde: el valor de la familia y de los vínculos construidos a lo largo de los años.

La carta termina con una promesa todavía más íntima. Carlo asegura que llevará consigo cada una de las lecciones que recibió de su madre y que tratará de convertir su propia vida en un homenaje a ella. «Llevaré conmigo cada lección que me enseñaste durante el resto de mi vida, y haré de mi existencia un homenaje para que te sientas orgullosa», dice antes de despedirse de ella en francés con una palabra cargada de cariño: «Descansa en paz, Mamounette. Te amaré siempre, hasta que volvamos a encontrarnos».

El mensaje de Victoria Federica tras la muerte de Mathilde Favier

La publicación de Carlo no ha tardado en recibir mensajes de apoyo de personas cercanas a la familia. Entre ellos se encuentra Victoria Federica de Marichalar, que ha querido acompañar al hijo de Mathilde en estos momentos tan difíciles. La hija de la infanta Elena ha reaccionado a la carta con un breve pero significativo mensaje en inglés: «Her happiness will always stay in our hearts», que se traduce como «su felicidad permanecerá siempre en nuestros corazones». Una frase con la que Victoria Federica recuerda la alegría que caracterizaba a Mathilde y asegura que su recuerdo continuará presente entre quienes la quisieron.

La sobrina del Rey Felipe VI también ha dirigido unas palabras directamente a Carlo, a Héloïse y al resto de la familia: «Todo mi amor y mis condolencias para ti, Heloise y toda vuestra familia». Un gesto de cariño que evidencia la cercanía existente entre Victoria Federica y el entorno de los hijos de Mathilde.

La reacción de Victoria Federica se suma a las numerosas muestras de dolor que ha provocado el fallecimiento de Favier. Carla Bruni ha recordado a su amiga como un «rayo de sol» que irradiaba alegría incluso en los momentos más difíciles, mientras que Beatrice Borromeo ha destacado su sonrisa, su sentido del humor y la calidez con la que hacía sentir a los demás. También Adriana Abascal ha lamentado la pérdida de una mujer a la que considera «única e irreemplazable».

En el mundo de la moda, el impacto también ha sido enorme. Jonathan Anderson, actual director creativo de Dior, ha destacado su trabajo y dedicación y ha definido a Mathilde como una de las personas más positivas que había conocido. Su figura estaba estrechamente ligada a la maison desde 2011, donde se convirtió en una pieza fundamental para gestionar la relación de Dior con algunas de las grandes estrellas internacionales.

Favier había construido durante décadas una agenda privilegiada en París y había trabajado con nombres como Rihanna, Jennifer Lawrence o Sofia Coppola, además de mantener una estrecha relación con numerosas personalidades de la moda, el cine y la alta sociedad. Su trayectoria comenzó siendo muy joven de la mano de Karl Lagerfeld y posteriormente pasó por firmas como Prada antes de convertirse en una de las mujeres más influyentes de Dior.