‘El Turronero’ y Ortega Smith arropan a Iván Espinosa de los Monteros en el último adiós a su padre

Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, IV marqués de Valtierra, ya descansa tras el funeral celebrado este lunes en Madrid. El aristócrata fallecía el pasado 29 de agosto a los 82 años y, dos semanas después, familiares, amigos y numerosas personalidades se han reunido en la parroquia de San Francisco de Borja, conocida como la iglesia de los Jesuitas, en el número 104 de la calle Serrano, para darle el último adiós. COOL ha estado presente en esta despedida, pudiendo ser testigo de la llegada de sus seres queridos y del ambiente de recogimiento que ha rodeado una ceremonia celebrada a las ocho de la tarde.

Minutos antes de que comenzara la misa, los familiares y amigos más cercanos fueron llegando al templo para arropar a la familia. Entre los primeros en hacerlo se encontraba Iván Espinosa de los Monteros, uno de los cinco hijos del fallecido, que llegaba acompañado de su madre, María Eugenia de Simón Vallarino, marquesa de Valtierra y viuda del aristócrata. Poco después hacía su aparición Rocío Monasterio, mujer de Iván, visiblemente seria y vestida de riguroso luto, al igual que su marido. A ellos se sumaron numerosas personalidades que quisieron acompañar a la familia en este último adiós, entre ellas Ortega Smith y José Luis López, conocido como ‘El Turronero’. Este último llegaba cuando la ceremonia ya había comenzado y accedía discretamente al interior del templo para incorporarse a la misa.

La ceremonia ha estado marcada por la emoción y el recogimiento, con un papel especialmente destacado para Iván Espinosa de los Monteros, que ha participado activamente en la misa y ha sido uno de los primeros en tomar la palabra. El hijo del fallecido ha leído ante los asistentes un pasaje del Salmo 77, un texto que aborda el dolor, la angustia y las dudas que pueden aparecer en momentos de crisis de fe, pero que también invita a volver la mirada hacia las grandes obras de Dios y su fidelidad. La celebración ha contado además con la participación de un coro que ha interpretado varios cánticos en directo, acompañando con música las diferentes partes de una ceremonia especialmente significativa para la familia.

Una vida ligada a la aristocracia y las instituciones

El funeral ha servido también para rendir homenaje a una figura estrechamente vinculada a la aristocracia española, pero también al mundo empresarial y a las instituciones. Carlos Espinosa de los Monteros era técnico comercial y economista del Estado y licenciado en Derecho y Empresariales por ICADE, donde perteneció a la primera promoción del programa E-3. A lo largo de su trayectoria recibió importantes reconocimientos, entre ellos las Grandes Cruces al Mérito Civil, al Mérito Aeronáutico y de Isabel la Católica. El IV marqués de Valtierra era además caballero de Calatrava y Maestrante de Ronda, títulos que reflejan su vinculación con algunas de las instituciones y órdenes más relevantes de la sociedad española.

Su trayectoria estuvo marcada igualmente por su relación con Espinosa de los Monteros, localidad burgalesa de la que fue nombrado hijo adoptivo y a la que permaneció unido durante buena parte de su vida. Uno de sus vínculos más destacados con el municipio fue el fútbol, ya que ejerció como presidente del Espinosa FC, una responsabilidad que reforzó todavía más su conexión con la localidad que lleva el mismo nombre que su título nobiliario.

Su familia, unida en este último adiós

Durante la ceremonia, la familia ha permanecido unida para despedir al marqués de Valtierra. Su viuda, María Eugenia de Simón Vallarino, ha estado acompañada por los cinco hijos del matrimonio: Iván, Yago, Beltrán, Eugenia y Silvia. También han estado presentes sus hijos políticos, entre ellos Rocío Monasterio, además de Esther Noriega, Ana Cebrián, José Luis de Navasques y Christian Haaxman. La esquela familiar recoge asimismo los nombres de sus numerosos nietos y de sus hermanos, además del resto de familiares que han querido acompañarles en estos momentos.

La muerte de Carlos Espinosa de los Monteros se produjo el pasado 29 de agosto en Madrid. La familia comunicó entonces su fallecimiento a través de una esquela en la que recordaba sus principales títulos, distinciones y trayectoria profesional, además de informar de que había recibido los Santos Sacramentos. En el mismo comunicado, sus seres queridos pedían una oración por su alma y anunciaban la celebración del funeral que ha tenido lugar este lunes. Un último adiós que se produce después de que la familia ya se pronunciara sobre su pérdida y que recoge también el ambiente que se vivió en torno a su despedida.