Es oficial: a partir del 15 de septiembre el Gobierno dará una ayuda de hasta 450 euros para cambiar la lavadora, el frigorífico o el lavavajillas

El cambio de electrodomésticos tras años de uso supone en algunos casos un quebradero de cabeza, ya que el desembolso suele ser bastante alto. Por lo tanto, las comunidades autónomas han puesto a disposición de la ciudadanía diversos programas de ayudas para reducir este coste y promover el uso de aparatos más efectivos. Uno de los casos más llamativos es el de Canarias, ya que su Plan Renove de Electrodomésticos 2025-2026 ofrecerá ayudas de hasta 450 euros por aparato. Este programa impulsado por el Gobierno de Canarias abrirá el plazo de solicitud el próximo 15 de septiembre de 2026 y permitirá sustituir los electrodomésticos antiguos por otros más eficientes. La iniciativa cuenta con una dotación de dos millones de euros.

¿Cuáles se podrán cambiar?

La ayuda contempla algunos de los electrodomésticos más habituales de los hogares, sobre todo, podrán adquirir un descuento los siguientes:

Lavadoras.

Frigoríficos combi.

Lavavajillas.

Secadoras.

Placas de inducción.

La finalidad de esta iniciativa es fomentar la renovación de aparatos antiguos y favorecer la incorporación de modelos con una mayor eficiencia energética.

¿Cuánto dinero ofrecerán?

El importe de la ayuda dependerá de las características del beneficiario, pudiendo alcanzar los 250 euros por electrodoméstico. Aunque, las personas que acrediten que se encuentran en situación de vulnerabilidad podrán acceder a una ayuda de hasta 450 euros si cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria y acreditan su situación mediante la documentación correspondiente. Al mismo tiempo, cada persona podrá beneficiarse de la ayuda para hasta cinco electrodomésticos, dentro de las condiciones establecidas por el programa.

El procedimiento

Uno de los puntos más importantes del programa es que la solicitud debe realizarse antes de comprar el electrodoméstico. Además, el consumidor tendrá que obtener primero el bono y después acudir a un establecimiento que entre dentro del programa para realizar la compra. Este bono tendrá una vigencia de 15 días a utilizar en ese plazo sin escederse del tiempo, ya que en ese caso perdería su validez. Este descuento se aplicará directamente en el momento de la compra.

¿Hasta cuando estará vigente?

El periodo para solicitar estas ayudas comenzará el día 15 de septiembre de 2026 y está previsto que finalice el día 15 de diciembre de 2026, aunque podrá sufrir algunas modificaciones debido a que podría terminarse antes si se agotan los fondos disponibles. Así que, las personas que vivan en Canarias y necesiten renovar alguno de estos electrodomésticos podrán realizarlo a partir del 15 de septiembre solicitando el bono y asegurándose de cumplir los requisitos pedidos.