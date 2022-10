Si subes en el ascensor de casa con alguno de tus vecinos, vas a comprar el pan a la tienda que está a la vuelta de la esquina de tu casa o a tomar el aperitivo escucharás que la conversación últimamente es recurrente: cuánto pagas en tu factura energética y qué medidas se pueden tomar para ser más eficientes en casa con nuestra energía, bajar el gasto y cuidar del planeta.

Estamos en un momento complicado en materia económica, la inflación es alta, los precios suben, la guerra de Rusia contra Ucrania ha puesto en jaque la disponibilidad de gas para este invierno haciendo peligrar el suministro y el medio ambiente nos lanza un SOS para que tomemos conciencia de las consecuencias de no bajar nuestras emisiones a la atmósfera.

Por tanto, el escenario más que nunca nos pide poner nuestro grano de arena siendo más eficientes con nuestra energía en casa, contribuyendo a la electrificación y ganar en independencia energética como país, dejando de lado los combustibles fósiles y el gas, ya que ambas energías deben ser importadas.

Simón Giménez, director de Mercado Doméstico en Endesa X, el área de productos y servicios de la compañía que trabaja día a día por hacer avanzar el proceso de electrificación, explica con detalle que para ser más eficientes “debemos intentar tener un consumo menor porque, desde luego, no hay kilowatio más eficiente que el que no se consume. Así ahorraremos dinero y, además, reduciremos las emisiones contaminantes, no debemos perder el foco medioambiental”.

Lo normal, comenta, es que los usuarios no sepan cuántoconsumen ni en qué los consumen. “La persona que lo sabe es una excepción. Por eso es importante asesorar a los clientes, como intentamos hacer nosotros con nuestros servicios, para que sepan de dónde sale el consumo que llevan a cabo y, de este modo, reducirlo”, apunta.

Rehabilitar y adaptar nuestra vivienda

Una de las cosas que más hacen ahorrar en la factura energética es la rehabilitación y adaptación de nuestra vivienda con un aislamiento adecuado. “La climatización es muy importante a la hora de ser eficientes en casa, tanto si estamos en una vivienda unifamiliar como en una comunidad de vecinos. El simple hecho de actualizar nuestra vivienda en puertas, ventanas y persianas tiene un beneficio energético positivo porque son espacios de pérdida de calor y entrada de frío, dependiendo de la época. El beneficio es muy, muy alto”, comenta Giménez desde Endesa X.

También el experto señala la gran utilidad de los toldos en las ventanas y terrazas para contribuir a la eficiencia energética: “Son elementos que reducen la entrada de calor, pero no quitan luz de los espacios de casa, como sí hacen las persianas. Con su instalación se puede conseguir un ahorro relevante en la factura de la luz”.

Mejor electrodomésticos eficientes

Por otro lado, si en casa tenéis que cambiar los electrodomésticos, es importante fijarse en la etiqueta de eficiencia y en el consumo que van a tener una vez que comencemos a usarlo.

“Por ejemplo, el frigorífico es el electrodoméstico que más energía consume en un hogar, y además, siempre está encendida, evidentemente. Equipos de más de 15 de años de antigüedad conllevan un gasto en la factura de la electricidad alto”, apunta el especialista de Endesa X.

Sobre la renovación de electrodomésticos en casas particulares, Giménez explica que no tiene que conllevar una gran inversión porque “los equipos eficientes han dejado de ser exclusivos de las marcas premium, y fabricantes medios e incluso de bajo precio ofrecen ya equipos de poco consumo económicos que aportan un retorno interesante en nuestra factura de energía”.

La transición del gas a la electrificación

La electrificación, detallan desde Endesa X, es la sustitución de aquellas tecnologías que usan combustibles fósiles como carbón, petróleo o gas natural por otras que funcionan a partir de electricidad. “Cada día apostamos más por la electrificación, el gas es una energía finita y, además, a nivel doméstico es más ineficiente que la electricidad. Sumando a ello, además, los problemas de suministro que estamos teniendo y las grandes subidas de su precio”, apunta.

Por tanto, defiende Giménez que es fundamental dar a conocer los beneficios de la electrificación entre la población, así como darles alternativas energéticas ajustadas a sus necesidades. Por tanto, explica, “las energías limpias son la mejor opción, sin duda, pero hay que asesorar a los clientes para que opten por adaptar sus viviendas para ir, poco a poco, abandonando los combustibles fósiles en favor de la electricidad porque, además, los usos eléctricos siguen optimizándose y eso es una buena noticia”.

En este punto, Giménez comenta que optar por la electrificación en casa para bajar la factura no está reñido con el máximo confort, sobre todo cuando hablamos de climatización de nuestro hogar al usar, por ejemplo, bomba de calor para frío y calor, o los sistemas de aerotermia, que se han convertido en el último grito en energía al ser uno de modos más completos de ser sostenibles con el medio ambiente y con nuestra economía familiar.

Instalación de placas solares

Otro paso más para seguir bajando nuestra factura es la energía fotovoltaica, el ya popular autoconsumo. “La instalación de placas solares en nuestra vivienda es una forma muy interesante de ahorro. El coste de la instalación puede estar entre los 5.000 y los 7.000 euros, incluye la propia instalación, así como la gestión de la subvención. Esto último es importante, ya que la operativa cambia en cada una de las comunidades y a veces es un proceso engorroso”, subraya Giménez.

Además, Endesa X acompaña a las comunidades de propietarios en todo el proceso, más aún con la novedosa iniciativa que ha lanzado en España junto a OHLA (integradas bajo la marca SmartCommunityService) con el fin de favorecer el acceso a las ayudas europeas Next Generation: Tucomunidad NextGen.

Ayuda en la renovación energética de la vivienda

Con esta iniciativa, desde Endesa X se pretende cambiar de manera férrea el modelo energético y de consumo, al mismo tiempo que nos hace la vida más agradable y confortable. No sólo porque ahorramos y contribuimos a aliviar el cambio climático, sino porque también nuestra vivienda es mucho más rentable, tanto desde el punto de vista inmobiliario como fiscal, si llevamos a cabo una renovación ambiciosa en materia energética.

Los fondos europeos están destinados a que las viviendas, tanto unifamiliares como de comunidad de propietarios, se rehabiliten y modernicen. Una ambición, sin duda, nada baladí si tenemos en cuenta que casi el 52% del parque de viviendas de España tiene más de 40 años de antigüedad, por lo que aún tenemos mucho camino por delante para ser más eficientes bajando nuestro consumo, nuestra factura, ser cada día menos dependientes de la importación de gas, algo que nos hace perder competitividad como país, y además, reducir las emisiones de CO2 que van directas al corazón de nuestro planeta, de nuestra casa.