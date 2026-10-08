Quién es Cris, la cantante a la que David Bustamante ha comparado con Luz Casal en ‘El Hormiguero’

Hoy ha ido a divertirse a El Hormiguero David Bustamante y la noche ha dado para mucho. El cantante ha presentado su nuevo musical, El Zorro, se ha atrevido incluso con una demostración de esgrima y ha hablado de cuestiones más personales, como su economía o los perfumes que vende. Sin embargo, el momento ‘peak’ de la noche ha llegado con uno de los juegos preparados por el programa, en el que la música era la gran protagonista, aunque finalmente ha sido una de las concursantes quien ha terminado acaparando todas las miradas.

El juego consistía en adivinar si los candidatos sabían cantar o no solo por su apariencia. Y entonces ha aparecido Cristina, una joven de 24 años que, aunque es periodista de profesión, es cantante de vocación. Bustamante, antes incluso de escucharla, ya tenía claro que detrás de aquella apariencia había una voz capaz de sorprender. Y no se equivocaba.

El cantante se lo había adelantado a Pablo Motos antes de que Cristina comenzase a cantar: «Canta pa taparnos a ti y a mí». Estaba convencido de que la concursante tenía mucho más que ofrecer.

El plató en completo silencio y Cristina cantando ‘Tuyo’ de Rodrigo Amarante, una canción que muchos espectadores reconocerán por ser el tema principal de Narcos. Solo han hecho falta unos segundos para corroborar el presagio de Bustamante.

Cristina no solo sabe cantar, sino que lo hace muy bien. Su interpretación ha conseguido sorprender al público y al propio Bustamante, que después de escucharla, no ha dudado en ir un paso más allá y compararla con Luz Casal.

Una comparación que ha convertido a Cristina en una de las grandes protagonistas del programa y que ha hecho que muchos espectadores se pregunten quién es o decidan seguirla en sus redes sociales.

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Quién es Cristina Dunne

Cristina Dunne tiene 24 años y es periodista de profesión. Actualmente ejerce como manager de redes sociales en El Plural, aunque anteriormente ha pasado por otros medios de comunicación como La Razón y The Objective.

Pero si hay algo que queda claro después de su paso por El Hormiguero es que el periodismo no es su única pasión. Cristina es cantante de vocación y lleva años compaginando su trayectoria profesional en los medios de comunicación con su pasión por la música.

De hecho, su rostro ya era conocido en televisión. Hace cinco años se presentó a ‘Got Talent’, donde tuvo la oportunidad de mostrar también su faceta de cantante.

Ahora, varios años después, ha vuelto a ponerse delante de las cámaras para demostrar que la música continúa siendo parte de ella.

Cristina canta en bodas y eventos

Aunque actualmente trabaja en el mundo de la comunicación, Cristina continúa cantando en su tiempo libre. Y no solo lo hace por afición. También participa como cantante en bodas y eventos, poniendo voz a algunos de los momentos más importantes de la vida de muchas personas.

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Su paso por El Hormiguero ha servido para poner el foco en esa faceta que lleva años cultivando y que esta vez ha conseguido sorprender incluso a David Bustamante. El cantante no solo acertó al predecir que Cristina sabía cantar, sino que, después de escucharla, llegó a compararla con una voz tan reconocible como la de Luz Casal. Una comparación que quizá haga que muchos descubran ahora su talento y la forma en la que, fuera de su trabajo en los medios, se comunica.