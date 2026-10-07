Red Eléctrica tuvo que activar los sistemas de emergencias para evitar un apagón en España: «¿Habrá otro apagón en los próximos meses?»

Tras el apagón que vivimos el 28 de abril de 2025 nuestro sistema de alerta aparece con mayor facilidad. Eso fue lo que pasó el día de ayer, cuando Red Eléctrica activó dos veces en apenas 20 minutos un mecanismo para reducir temporalmente el consumo eléctrico de determinadas industrias. Esto se centra en la estabilidad del sistema eléctrico de nuestro país, que desemboca en una pregunta global, que es si existe riesgo de otro apagón este invierno.

Un suceso que se produjo durante la tarde del 6 de octubre. La primera comenzó a las 19:43 horas, movilizando 832 megavatios (MW) de reducción de demandas. En apenas 19 minutos después, a las 20:02 horas, volvieron a activar el mismo mecanismo, pero con 943 MW en este caso.

Esto se trata del Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), una herramienta que permite al operador del sistema pedir a consumidores industriales concretos reducir temporalmente su consumo cuando sea necesario garantizar el equilibrio entre generación y demanda. Además, coincidió con la comunicación de un fallo en la central nuclear de Cofrentes, pudiendo perjudicar la gestión del sistema eléctrico.

¿Pudo sufrir España otro apagón?

El suceso de ayer no implica que España sufra otro apagón generalizado dentro de poco. El objetivo del SRAD es actuar rápidamente para evitar que una situación de tensión evolucione hacia un problema mayor como el que vivimos hace un año aproximadamente.

Aunque, las dos activaciones de ayer ponen el foco hacia varias incógnitas. El sistema español se encuentra en un estado cambiante debido al fuerte crecimiento de las energías renovables, sobre todo la solar y la eólica, planteando nuevos retos para mantener el equilibrio de la red.

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A lo anterior se suma la cuestión de la apertura reciente de un procedimiento de infracción contra España al no notificar el plan actualizado de preparación ante riesgos en el sector eléctrico. Este documento debe recoger las medidas previstas para prevenir interrupciones del suministro y reducir sus consecuencias en caso de apagón o crisis eléctrica.

La decisión fue anunciada por Bruselas el 1 de octubre, anunciando que el Gobierno español tenía que haber presentado el documento antes del 5 de enero de 2026. Así que, la Comisión ha enviado una carta de emplazamiento que constituye la primera fase del procedimiento y obliga a revertir esta situación. El plazo para presentarlo es de dos meses.

El posible apagón de los próximos meses

Hasta el momento no hay datos que confirmen un nuevo apagón en España durante este invierno, pero los meses más fríos acumulan algunos de los mayores niveles de demanda eléctrica durante las tardes y noches. Además, el conjunto de averías o paradas centrales, episodios de baja producción renovable y situaciones meteorológicas extremas afecta notablemente.

El episodio de ayer se traduce como un aviso y no como un indicio de que España esté al borde de otro apagón. Por lo tanto, la capacidad de Red Eléctrica para activar mecanismos de respuesta será clave para asegurar el suministro durante los próximos meses.