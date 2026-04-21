Las energías renovables han superado al carbón por primera vez en más de un siglo, según el informe Global Electricity Review 2026 del grupo de análisis Ember, que analiza datos de generación eléctrica de 215 países.

El protagonista de este hito histórico es la energía solar, que en 2025 cubrió el 75% de todo el incremento de la demanda eléctrica mundial y creció un 30% en un solo año hasta alcanzar los 2.778 TWh.

El momento no podría ser más relevante. La guerra en Ucrania y el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán han puesto en evidencia la fragilidad de los sistemas energéticos dependientes de combustibles fósiles. En este contexto de cambio frente al carbón, las energías renovables no sólo ofrecen una alternativa más limpia: ofrecen seguridad.

Un hito histórico

Por primera vez desde hace más de cien años, las energías renovables —solar, eólica, hidráulica y otras— representaron el 33,8% de la electricidad generada en el mundo, frente al 33,0% del carbón. La generación fósil registró una pequeña caída de 38 TWh (-0,2%), la primera desde 2020.

Fue también el quinto año del siglo XXI en que la generación eléctrica a partir de combustibles fósiles no aumentó. La energía solar y la eólica cubrieron de forma conjunta el 99% del incremento neto de la demanda mundial.

El motor del cambio

La energía solar creció 18 veces más que el gas en 2025, el único combustible fósil que registró algún aumento. Desde 2022, la generación solar casi se ha duplicado, pasando de los 1.333 TWh a los 2.778 TWh actuales, y se ha multiplicado por más de diez desde los apenas 256 TWh de 2015.

El informe señala que China concentró más de la mitad del aumento mundial de capacidad solar e India instaló, por primera vez, más capacidad solar que Estados Unidos. La combinación de solar y eólica en China alcanzó el 22% de su generación, superando la media de la OCDE del 20%.

China e India dan la vuelta

En un giro histórico, China e India —primer y tercer mayor generador de electricidad fósil del mundo— registraron en 2025 su primera caída de generación con combustibles fósiles en décadas. En China cayó un 0,9% (56 TWh); en India, un 3,3% (52 TWh).

En ambos casos, el motor del cambio fue el mismo: el despliegue masivo de energía solar y eólica superó el aumento de la demanda interna, dejando sin espacio a los fósiles.

La noche solar

El siguiente desafío de la transición energética, la intermitencia, está siendo abordado a gran velocidad. Los costos del almacenamiento en baterías cayeron un 45% en 2025, después de haber bajado ya un 20% en 2024. Las instalaciones de almacenamiento aumentaron un 46% hasta alcanzar los 250 GWh.

El resultado es que el mundo incorporó en 2025 suficiente capacidad de baterías para desplazar el 14% de la nueva generación solar hacia franjas horarias distintas al mediodía. Países como Chile y Australia absorbieron más del 50% de su nueva generación solar gracias al almacenamiento.

Renovables como escudo

El informe Ember subraya que la electricidad limpia está redefiniendo los cimientos de la seguridad energética. En un contexto marcado por dos grandes crisis vinculadas a los combustibles fósiles en apenas cuatro años, las renovables permiten a los países reducir su dependencia de las importaciones y los vaivenes de los mercados internacionales.

«Los países que aceleren la expansión de la energía limpia más rápidamente estarán mejor posicionados para reducir su dependencia de los combustibles fósiles a corto plazo», señala el informe. La generación solar mundial equivale hoy al total de la demanda eléctrica de la Unión Europea.

La era del crecimiento limpio

«Hemos entrado de lleno en la era del crecimiento limpio», afirma Aditya Lolla, director general de Ember. La electricidad limpia, añade, «se está expandiendo ahora con la rapidez suficiente para absorber la creciente demanda a nivel mundial, manteniendo estable la generación a partir de combustibles fósiles antes de su inevitable declive».

El informe apunta a que en 2026 se espera que tanto la generación solar como la eólica superen a la nuclear por primera vez. La transición energética ha dejado de ser una aspiración para convertirse, según los datos, en una realidad estructural que avanza a velocidad creciente.