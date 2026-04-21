Mientras Asia dispara la generación de energía eólica, la Unión Europea instaló 15,1 GW. Se trata de un 17 % más que el año anterior, pero sigue siendo un dato inferior al crecimiento medio anual necesario para que la UE cumpla sus objetivos energéticos y climáticos para 2030.

Por su parte, en Estados Unidos, las instalaciones anuales de energía eólica terrestre aumentaron en casi 7 GW. Esto para los expertos demuestra la solidez de una industria «respaldada por sólidos fundamentos económicos».

España, por su parte, fue uno de los 14 países del mundo que pusieron en 2025 en marcha más de un GW de nueva energía eólica, con un total de 1,6 GW, ocupando el octavo lugar entre los que más desarrollaron.

En total, 57 países instalaron aerogeneradores el pasado ejercicio, sumando ya así esos 138 países que se abastecen de energía eólica en el mundo.

El crecimiento se registró en su mayoría en eólica terrestre, con un récord de 155,3 GW, tras un crecimiento del 42%, mientras que se instalaron 9,3 GW de nueva energía eólica marina, un 16% más.

Agilizar burocracia y financiación

El director ejecutivo de GWEC, Ben Backwell, destaca que el fuerte aumento que se ha observado en las instalaciones eólicas mundiales «establece un nuevo punto de referencia para una industria que se está acelerando rápidamente y respondiendo a la creciente demanda de energía renovable de origen local, asequible y resiliente».

«En un momento en el que el vertiginoso aumento de los precios del petróleo y el gas está causando trastornos en las economías de todo el mundo, el sector eólico ha demostrado su capacidad para escalar a gran velocidad», ha asegurado.

Asimismo, el GWEC insistió en la necesidad de que los gobiernos tomen medidas para agilizar la concesión de permisos, eliminar los obstáculos de la red, movilizar financiación, extender la electrificación y ampliar las cadenas de suministro.

Otro hito antes de 2030

En los próximos cinco años, entre 2026 y 2030, GWEC Market Intelligence prevé la puesta en marcha de un total de 969 GW de nueva capacidad eólica, con un promedio de 194 GW anuales hasta 2030. Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesta proyectada del 5,2%.

Si bien se prevé que China impulse aproximadamente el 63% de las nuevas instalaciones en 2026, se espera una mayor diversificación del mercado para 2030.

Se prevé que la capacidad eólica mundial supere el hito histórico de los 2 teravatios en 2029, tan solo seis años después de haber superado el teravatio en 2023.