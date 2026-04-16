España batió un récord en 2025 tirando a la basura más del 20% del producible de energía renovable del país. Según una estimación de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), estos vertidos equivaldrían a 37.767 GWh de energía perdida.

Con esta cantidad, para bajar la cifra a tierra, se podrían llegar a abastecer a 11,4 millones de hogares durante un año. El Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) establece que un hogar medio consume aproximadamente 3.300 kWh a lo largo de doce meses. Pero, ¿por qué se ha desperdiciado tanta producción?

Según ponen de manifiesto los expertos, el sistema eléctrico español está avanzando muy rápidamente hacia un modelo basado en energías renovables. Sin embargo, este crecimiento, a su vez, está poniendo de manifiesto ciertas limitaciones estructurales. Una de las más relevantes son los mencionados vertidos de energía, también llamados curtailment.

Este desperdicio se produce cuando la energía generada, principalmente de origen renovable, no puede ser evacuada ni consumida y, por tanto, se pierde. Para las compañías energéticas, este incremento del curtailment empieza a ser un indicador de una más que evidente ineficiencia del sistema.

La demanda se queda corta

Durante la celebración del Balance Energético 2025 y Perspectivas 2026 de este miércoles, organizado por el Club Español de la Energía (Enerclub), el presidente de APPA Renovables, Santiago Gómez Ramos, ha hecho hincapié en este derroche de energía destacando la necesidad de impulsar la electrificación.

De hecho, APPA ya señaló en su último informe sobre el Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España que, si la Administración Pública no impulsa la electrificación, despliega el almacenamiento, promueve la gestión activa de la demanda y refuerza las redes y las interconexiones, «seguiremos perdiendo la energía de nuestro sol, nuestro viento y nuestra agua en forma de vertidos».

Mientras la oferta renovable sigue aumentando, la demanda y el almacenamiento siguen quedándose atrás en nuestro país, lo que se traduce en grandes desequilibrios.

Cristina Corchero, vicepresidenta de la asociación Entra, también ha señalado en el evento organizado por Enerclub la relevancia de la flexibilidad para reforzar la firmeza del sistema, la seguridad de suministro y reducir vertidos renovables. «El mercado ya está enviando señales de precio claras, especialmente en horas solares, que deben trasladarse eficazmente a la demanda, adaptando peajes y fomentando la agregación y el almacenamiento, ya que la capacidad de respuesta existente sigue siendo insuficiente para absorber plenamente la generación renovable», ha subrayado.

Aumentar la electrificación

Hace tan solo un mes las renovables reclamaron la eliminación «inmediata» del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), el conocido ‘impuesto del 7%’ por ser una figura que, según las energéticas, «encarece la electricidad y frena la electrificación», la vía más eficaz y rápida para incorporar más renovables al mix energético y sustituir combustibles fósiles importados.

En este sentido, destacaron que el IVPEE se creó hace 14 años como un impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, en un contexto de déficit del sector eléctrico «que ya está superado». «Actualmente, con objetivos climáticos y de reindustrialización encima de la mesa, mantenerlo supone una señal contraria a la transición energética y a la competitividad del país», señalaban las compañías renovables hace tan solo unas semanas.

La urgencia se ha vuelto aún mayor tras la decisión de Portugal de eliminar el gravamen equivalente aplicado a la producción eléctrica. Con este movimiento y en un mercado acoplado como el MIBEL, las renovables defienden que «sostener en España un 7% adicional sobre los costes de generación implica una desventaja competitiva directa» para la producción nacional y un riesgo de distorsión de ofertas frente a tecnologías situadas al otro lado de la frontera.