Con una longitud de 1.160 metros; aguas turquesas y paisaje volcánico de fondo, esta playa es una de las mejores de España para una escapada en verano

Ubicada en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, la playa de los Muertos está considerada una de las playas vírgenes más impresionantes de España. El origen de su peculiar nombre se remonta a tiempos en los que las corrientes marinas arrastraban hasta esta costa los cuerpos de marineros que habían naufragado. Lejos de esa imagen sombría, la playa ofrece hoy un paisaje espectacular.

Sus aguas cristalinas contrastan con los acantilados volcánicos que la rodean, creando uno de los rincones más emblemáticos del litoral almeriense. La ausencia de edificaciones, chiringuitos y otros servicios turísticos contribuye a mantener la sensación de aislamiento y naturaleza virgen. Con más de un kilómetro de longitud, la playa combina arena gruesa y cantos rodados blancos.

Playa de los Muertos, un paraíso en Almería

La playa de los Muertos ofrece a quienes la visitan un paisaje casi idílico, donde la arena blanca y fina se mezcla con el intenso azul turquesa del mar. Ubicada entre las localidades de Carboneras y Agua Amarga, esta playa virgen suele ocupar los primeros puestos en las clasificaciones que diversos medios elaboran cada año sobre las playas más bonitas de España y Europa. En 2019, el diario británico The Guardian la incluyó entre las 40 playas más impresionantes del continente europeo.

Las aguas cristalinas la convierten en un lugar ideal para practicar esnórquel y observar los fondos marinos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la entrada al mar presenta un desnivel considerable. Además, aunque normalmente el oleaje suele ser moderado, los episodios de fuerte viento de levante pueden generar corrientes y condiciones de baño poco seguras.

Cómo llegar

La playa de los Muertos se encuentra a 78 kilómetros de la ciudad de Almería, un trayecto que se puede recorrer en aproximadamente una hora en coche. Sin embargo, quienes se alojen en las localidades de Carboneras o Agua Amarga, pueden llegar en apenas 15 minutos.

Ahora bien, el arenal se encuentra al pie de un acantilado al que únicamente se puede descender caminando. Aunque esto pueda parecer un inconveniente, es precisamente su ubicación aislada la que ha contribuido a preservar el carácter virgen y salvaje que caracteriza a esta playa almeriense.

Junto a la carretera AL-5106, a la altura de la playa, se encuentra un aparcamiento que durante la temporada estival es de pago. Desde este punto, los visitantes pueden elegir entre tres rutas diferentes para llegar a la orilla, situada varios cientos de metros más abajo:

La primera, de unos 700 metros y con cierta pendiente, parte desde el Punto de Información Turística.

La segunda es más corta, aunque también más pronunciada, y comienza en el propio aparcamiento.

La tercera, la más cómoda y accesible gracias a una escalera de piedra construida recientemente, arranca desde el mirador de la playa de los Muertos.

Además, existe la posibilidad de llegar por mar mediante alguna de las excursiones en barco que se organizan desde Carboneras.

Debido a su carácter salvaje y a las dificultades de acceso, la playa carece de servicios e infraestructuras, así que es fundamental planificar bien la visita y llevar todo lo necesario para la jornada.

Los mejores planes

Más allá de su belleza paisajística, la playa de los Muertos ofrece numerosas posibilidades para los amantes de la naturaleza. La transparencia de sus aguas y el característico color blanco de sus cantos rodados crean un entorno perfecto para el baño y la práctica de snorkel. Además, los alrededores invitan a recorrer diferentes rutas senderistas que conducen a lugares tan singulares como la Mesa de Roldán. Tras una caminata de aproximadamente dos kilómetros, es posible alcanzar este enclave geológico, formado por antiguos arrecifes de coral fosilizados y conocido, entre otros motivos, por haber sido escenario de la serie «Juego de Tronos».

Asimismo, existe la posibilidad acercarse a Carboneras, una pintoresca localidad marinera de casas encaladas que creció en torno al castillo de San Andrés. Entre sus celebraciones más populares destacan las Fiestas de Moros y Cristianos, que tienen lugar cada año a mediados de junio y rememoran los enfrentamientos históricos que marcaron la defensa de la fortaleza durante el siglo XVI.

Historia

Una de las preguntas más repetidas entre los visitantes está relacionada con el origen del nombre, y la teoría se remonta a siglos atrás, cuando los naufragios eran relativamente frecuentes en esta zona del litoral. Las corrientes marinas que convergen en la zona arrastraban hasta la orilla los cuerposPor fortuna, esta realidad pertenece al pasado. En la actualidad, la playa de los Muertos es un destino seguro y muy apreciado por quienes buscan disfrutar de un entorno natural excepcional.