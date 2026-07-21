Así negó Zapatero las comisiones de las que ahora le acusan su amigo ‘Julito’ Martínez y los dueños de Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, negó en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, el 2 de marzo, el cobro de comisiones de las que ahora le acusan tanto los dueños de Plus Ultra como su amigo Julio Martínez Martínez, conocido como ‘Julito’.

A preguntas del senador del PP, Fernando Martínez Maíllo, el ex líder socialista negó la mayor y aseguró que lo que decía su interpelador era «falso, de toda falsedad», en relación con el cobro de la aerolínea. «Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna, no he tenido ninguna relación», añadió Zapatero, elevando el tono y acusando a Martínez Maíllo de «difamar», palabra que repitió de forma continuada.

«No he tenido ninguna percepción económica de Venezuela. ¿Por qué me llama lobbista? ¿Por qué se atreve?», insistió Zapatero ante el senador del PP en su comparecencia en el Senado.

Tal y como ha informado OKDIARIO, Julio Martínez Martínez envió el lunes un escrito al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso que investiga al ex presidente del Gobierno y asegura que intervino en el rescate de Plus Ultra.

«Marcaba los pasos a seguir», acredita sobre el ex presidente el pagador y amigo de Rodríguez Zapatero, que está dispuesto a colaborar con la Justicia, como demuestra presentando este escrito al juez 24 horas de su declaración de este martes en la Audiencia Nacional.

«Fue en el año 2011 cuando un amigo común, don Javier de Paz, trasladó a don Julio Martínez Martínez, empresario dedicado a la inversión inmobiliaria, la adquisición de una vivienda en Vera, Almería, propiedad del matrimonio del entonces presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero. Tras la aceptación por el señor Martínez, se firmó la escritura de compraventa en el Palacio de la Moncloa», explica Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, en el documento de alegaciones al que ha tenido acceso este periódico.

Martínez expone que Análisis Relevante se creó para la «prestación de apoyo, asesoría y otros servicios en el ámbito de la organización y gestión» en la que Zapatero era el «principal consultor». Todo ello para que «emitiera informes sobre estrategia, relaciones internacionales, etcétera, e impartiera conferencias según fueran requiriendo los clientes». La defensa de Julito expone también que Plus Ultra, aerolínea rescatada en 2021 por el Gobierno socialista tras la pandemia de Covid-19, fue «uno de los primeros clientes» de Análisis Relevante.