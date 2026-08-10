Un hombre increpa a gritos a Elías Bendodo en un acto del PP en Barcelona

Un hombre ha increpado este lunes en un acto del PP a Elías Bendodo, vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal de los populares, mientras comparecía en Barcelona junto al candidato del partido en la Ciudad Condal, Daniel Sirera. El individuo ha dicho no recibir ninguna ayuda del Gobierno y, haciendo fuertes aspavientos, ha amagado con encararse con el político, siendo separado e invitado a abandonar el lugar.

El suceso ha tenido lugar en el barrio de la Villa Olímpica, en la Plaza de Cobi, a la que da nombre la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Este lugar había sido el elegido por el PP para denunciar los asentamientos que hay en la ciudad de Barcelona y el abandono de lugares emblemáticos como el mencionado.

El chico, que se encontraba sin camiseta, ha empezado a gritar delante del atril en el que Bendodo se encontraba junto a Sirera haciendo sus declaraciones ante los medios de comunicación. Tal y como se puede distinguir en el vídeo, grita airadamente: «Mira cómo estoy, en la calle», entre insultos a los presentes. «No me dan una puta ayuda, ¿vale? Estoy en la calle por una puta orden de alejamiento. ¿Me entiendes o no?», ha dicho, con formas agresivas, a los dirigentes del Partido Popular.

Además de hacer referencias a su familia y al origen y empleo de sus padres, el individuo no ha parado de realizar gestos cerca de los presentes, hasta que en un momento, Daniel Sirera ha intervenido directamente para agarrar al hombre e invitarle a abandonar el lugar. Bendodo, encargado en ese momento de tomar la palabra, ha interrumpido su discurso y, por precaución al ser a quien se estaba dirigiendo, ha retrocedido unos metros.

El hombre ha regresado al lugar unos instantes más tarde, en este caso en bicicleta y mientras gritaba a favor del catalán y del Fútbol Club Barcelona. Al tiempo, ha gritado en contra de España con insultos. Después de asomarse por la zona de las cámaras, ha abandonado el lugar, esta vez de forma definitiva.