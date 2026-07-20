‘Julito’ Martínez pacta con la Fiscalía y confiesa que Zapatero medió en el rescate de Plus Ultra

Julio Martínez Martínez, el pagador y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, ha enviado un escrito al juez de la Audiencia Nacional en el que carga contra el ex presidente del Gobierno y asegura que «marcaba los pasos a seguir» y que intervino en el rescate de Plus Ultra.

Julito Martínez está dispuesto a colaborar con la Justicia y, 24 horas antes de su declaración, ha presentado un escrito al juez en el que explica su relación con Zapatero.

«Fue en el año 2011 cuando un amigo común, don Javier de Paz, trasladó a don Julio Martínez Martínez, empresario dedicado a la inversión inmobiliaria, la adquisición de una vivienda en Vera, Almería, propiedad del matrimonio del entonces presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero. Tras la aceptación por el señor Martínez, se firmó la escritura de compraventa en el Palacio de la Moncloa», explica Julito en el documento de alegaciones al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Y añade: «Al poco tiempo y dada la afición al deporte que don José Luis Rodríguez Zapatero, don Javier de Paz y don Julio Martínez compartían, se estableció una buena relación, si bien, mientras fue presidente del Gobierno, sus reuniones para la práctica de ese deporte fueron escasas. Después, y hasta diciembre del año 2025, los encuentros para correr eran frecuentes».

El documento del amigo de Zapatero subraya que «fue a finales del año 2019 cuando, en una de esas reuniones, don Javier de Paz, junto a Sergio Sánchez, propusieron la idea de constituir una consultora estratégica que tendría el atractivo de contar con un expresidente del Gobierno como consultor y principal referencia». «Los cuatro mostraron su conformidad con la propuesta, dando lugar a la constitución de la sociedad», incide el escrito presentado por Julito Martínez.

«Zapatero captaba clientes»

Julio Martínez Martínez ha explicado que el principal consultor de su empresa era Zapatero. Sus funciones serían emitir informes sobre estrategia, relaciones internacionales, etcétera, e impartir conferencias según fueran requiriendo los clientes.

«Tras diversas reuniones, se acordó que los socios de la mercantil serían el señor Martínez Martínez, con una participación del 75%, y don Sergio Sánchez del restante 25%. El planteamiento inicial fue que don Sergio, por su condición de periodista, finalizaría los informes que elaborara el consultor, informes que después maquetaría la mercantil Whathefav, con quien se estableció una iguala por importe de 3.000 euros mensuales, que se pagó hasta el año 2025», explica Martínez.

Y prosigue: «Zapatero quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa, pero era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captaba clientes». Julito asegura que llegó a captar a cuatro clientes que reportaron beneficios a la compañía.