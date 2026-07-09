Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la etapa 6 de hoy, jueves 9 de julio

Tadej Pogacar ha dado un golpe casi definitivo en la etapa 6 del Tour de Francia 2026. No se ha cumplido la primera semana de carrera cuando el ciclista esloveno ha dejado vista para sentencia la carrera, con un triunfo incontestable tras atacar en el Tourmalet. Le ha metido más de dos minutos y medio a Vingegaard, más de tres al resto de rivales y ha recuperado el amarillo que poseía Torstein Traeen, que ha perdido más de 25 minutos tras sufrir además una caída.

El destrozo de Pogacar en el pelotón ha sido tremendo. Del Toro atacó, Pogacar y él se marcharon dejando atrás a un Vingegaard que no pudo contestar y ya se marchó en solitario el campeón del mundo. La lucha por el amarillo, salvo pájara inédita del Caníbal, queda prácticamente decidida, mientras que ahora se convertirá la lucha por el podio en un todos contra Vingegaard por esa segunda plaza.

Clasificación de la etapa 6

Tadej Pogacar (UAE Emirates) – 4:32:07 Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) – a 2’38» Isaac del Toro (UAE Emirates) – a 2’57» Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) – mismo tiempo Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) – m.t. Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) – m.t. Juan Ayuso (Lidl-Trek) – m.t. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – m.t. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) – a 3’02» Sepp Kuss (Visma-Lease a bike) – a 3’06»

Clasificación general del Tour de Francia