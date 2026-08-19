Georgina Rodríguez (32 años): «El día que conocí a Cristiano Ronaldo me quedé parada, empecé a sentir cosquillas en el estómago; era tan guapo que me daba vergüenza mirarle»

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo ya son marido y mujer, pero antes de convertirse en una de las parejas más conocidas del mundo hubo un primer encuentro que la modelo y el futbolista recuerdan siempre con especial emoción. Hace ya una década, cuando apenas tenía 22 años y trabajaba como dependienta en una tienda de Gucci en Madrid, Georgina se cruzó por primera vez con el jugador portugués. Aquel momento terminó cambiando por completo su vida.

«El día que conocí a Cristiano me quedé parada, empecé a sentir cosquillas en el estómago, y yo dije ‘pero bueno, ¿qué me pasa?’», contaba en su documental de Netflix. También se refería a aquello en El Hormiguero, preguntaba por Pablo Motos. «¿Tuviste un flechazo, un amor a primera vista?», le cuestionaba el presentador. «Sí. A ver es un hombre guapísimo. Cuando lo vi era tan guapo que hasta me daba vergüenza mirarle. Conversación poca, yo no le estaba atendiendo, estaba con la clienta de mi amigo. Estaba en la parte de señora, y cuando iba a salir él entraba, y mariposas (risas)».

«Esa primera vez no hubo contacto. Cuando volvió ya sí. La primera vez que hablamos coincidimos en un evento de moda de una tienda. Él me tiró la caña a mí, yo soy muy vergonzosa. Pasó tiempo pero fue poco a poco», añadía la influencer y empresaria. «Fue como un clic, un momento único», comentaba también Cristiano Ronaldo en el docureality de Netflix.

La historia de amor de Cristiano y Georgina

Con el paso de los años, aquel flechazo terminó convirtiéndose en una relación consolidada y en una familia. Georgina Rodrígue pasó de trabajar en una tienda de lujo a convertirse en modelo, empresaria e influencer, mientras acompañaba a Cristiano Ronaldo durante sus diferentes etapas profesionales. La pareja ha vivido en Madrid, Turín, Manchester y Riad, además de formar una familia con sus hijos. Alana Martina es la hija que tienen en común y ambos crían también a Cristiano Jr., Eva, Mateo y Bella Esmeralda. En 2022 vivieron además uno de los momentos más duros de sus vidas con el fallecimiento de su hijo Ángel durante el parto.

El compromiso llegó públicamente en agosto de 2025, cuando Georgina mostró en redes sociales el espectacular anillo y acompañó la imagen con un mensaje inequívoco: «Sí, quiero. En esta y todas mis vidas». Un año después, la pareja ha dado finalmente el paso definitivo. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contrajeron matrimonio el pasado 11 de agosto de 2026 en una ceremonia civil íntima celebrada en Cascais, Portugal, acompañados por sus cinco hijos. La boda, además, tuvo un importante componente simbólico. La fecha coincidió con el décimo aniversario de su primer encuentro y la pareja eligió Gucci para sus estilismos, precisamente la firma en cuya tienda de Madrid se conocieron en 2016.