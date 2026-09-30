Enzo Vogrincic, actor de ‘La sociedad de la nieve’, sobre Juan Antonio Bayona: «Llega a un nivel de trabajo que no había visto en mi vida»

Han pasado ya dos años desde que La sociedad de la nieve arrasó en los Premios Goya. La película de J.A. Bayona, nominada a dos premios Oscar (mejor título internacional y mejor maquillaje/peluquería), se llevó la friolera cifra de 12 bustos del pintor patrio, convirtiéndose en el tercer largometraje con más galardones, sólo por detrás de ¡Ay, Carmela! (13 premios) y Mar adentro (14 premios). Ahora, la cinta basada en la tragedia real del avión de los Andes tendrá un nuevo documental en Netflix titulado Más allá de la sociedad. Una miniserie que fue presentada la semana pasada en el Festival de San Sebastián por el actor Enzo Vogrincic, actor del filme de Bayona.

El proyecto ha sido creado por el propio cineasta catalán y Carlos Torres, reuniendo por primera vez en una misma obra a los supervivientes del accidente, las familias de aquellos que no volvieron y los testimonios de los escritores Piers Paul Rea, autor de ‘Viven’, y Pablo Vierci, escritor de ‘La sociedad de la nieve’. Además de la presencia de Bayona y de Frank Marshall, quien precisamente dirigió ¡Viven! (1993), la adaptación norteamericana protagonizada por Ethan Hawke.

Torres, junto a Vogrincic, presentó el producto audiovisual en el prestigioso certamen español, donde el actor uruguayo elogió la capacidad de Bayona para elevar esta clase de proyectos.

Vogrincic, sobre Bayona: «De las 600 horas de material grabado, se acordaba de cada plano»

En su charla con Fotogramas, Torres apuntó la «intuición increíble» que poseía el realizador barcelonés, mientras que Vogrincic reveló cómo el autor veía cosas durante el rodaje de las que nadie más se daba cuenta:

«Nosotros veníamos trabajando una escena por un lugar y a veces venía él y decía: ‘No, pero fíjate que…’, y te daba un detallito que venía por atrás de la historia y que le daba sentido a toda la escena».

El joven intérprete también explicó que de las 600 horas de material grabado, Bayona «se acordaba de cada plano», con una obsesión milimétrica para que todo salga perfecto: «Él tiene ese ojo para los detalles que le dan sentido a todo. Y la obsesión, claro. Llega a un nivel de trabajo que yo nunca había visto en mi vida».

La historia del duelo de las mujeres: «Tuvieron que hacer un proceso juntas, aisladas, sin hablar»

Por su parte, Torres explicó lo que descubrió preparando el documental. «Me sorprendió toda la historia de relación entre las mujeres. La historia femenina que había en el duelo», contaba.

El cocreador de la miniserie documental argumentó que «lo triste es más difícil de narrar» y que ellas «tuvieron que hacer su proceso juntas, aisladas, sin hablar. No querían mostrar el dolor a sus familias y eso me impresionó mucho la primera vez que lo supe».

¿Cuándo se estrena ‘Más allá de la sociedad’?

Los tres episodios de Más allá de la sociedad llegarán a Netflix el 18 de diciembre de 2026.