Guardiola manda un mensaje a la afición del City tras ser condenados: «Estoy aquí, más que nunca»

Pep Guardiola ha roto su silencio con la condena contra el Manchester City. El entrenador catalán formó parte de la etapa en la que se le acusó al club inglés de cometer 115 irregularidades financieras y mostró su apoyo incondicional a pesar de su marcha el pasado verano justo antes de estallar todo por los aires. Un discurso en el que pidió unidad a todos sus fans y compromiso antes de conocerse el castigo de la Premier League.

«Quiero que todos y cada uno de los fans del Manchester City en todo el mundo sepan que estoy aquí; más que nunca. Estoy, siempre he estado, siempre estaré, detrás de mi club, mi presidente, Ferran, los jugadores, el personal, Enzo y ustedes, nuestros seguidores únicos. Dejarme ser claro. Superaremos esto juntos. Los amo a todos», escribió en su perfil de Instagram.

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