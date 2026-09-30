Un barco con 4.000 coches ardió y se hundió en 2022: ahora Volkswagen se juega cientos de millones en los tribunales

El 16 de febrero de 2022, en pleno Atlántico, empezó a salir humo de las cubiertas del Felicity Ace, un enorme buque portacoches que llevaba unos 4.000 vehículos nuevos desde Emden, en Alemania, hasta Estados Unidos. La tripulación fue evacuada sin víctimas. El barco, en cambio, no tuvo tanta suerte y acabó en el fondo del mar casi dos semanas después.

Más de cuatro años más tarde, el incendio sigue ardiendo, pero en los juzgados alemanes. La propietaria del barco y sus aseguradoras culpan a la batería de un Porsche Taycan eléctrico y reclaman dinero al grupo Volkswagen. ¿Quién tiene razón? De momento, un primer tribunal ha dicho que no está nada claro.

Qué le pasó al Felicity Ace

El buque había zarpado de Emden el 10 de febrero de 2022 cargado con coches de varias marcas, entre ellos modelos eléctricos. Seis días después se declaró el fuego y el barco se hundió el 1 de marzo al sur de las Azores, a unos 3.000 metros de profundidad.

Este tipo de barcos se conocen como ro-ro, porque los coches entran y salen rodando por una rampa. Por dentro son algo parecido a un aparcamiento de muchas plantas flotando en el océano. Y ahí está el problema, porque un fuego en una cubierta cerrada y llena de vehículos es muy difícil de frenar.

No es un caso aislado. El proyecto europeo LASH FIRE, coordinado por el instituto sueco RISE, calcula que en las últimas décadas ha habido una media de 2,5 incendios graves al año en buques ro-ro.

Dos juicios con el mismo sospechoso

La primera batalla legal ya tiene sentencia. El 21 de mayo de 2026, el tribunal regional de Stuttgart desestimó la demanda de la propietaria del barco y de cinco aseguradoras contra Porsche, que reclamaban unos 30 millones de euros. Tras estudiar las pruebas, los jueces no quedaron convencidos de que un Taycan causara el incendio.

Eso sí, la sentencia no es firme y puede recurrirse. Porsche siempre ha defendido que el fuego tuvo otro origen distinto a sus coches.

El caso gordo está en Braunschweig. Allí, la naviera japonesa Mitsui O.S.K. Lines y varias aseguradoras reclaman a Porsche y a la división logística del grupo Volkswagen una indemnización de cientos de millones de euros, según lo expuesto en la vista que arrancó en julio de 2025. Por ahora no se conoce ninguna sentencia.

Por qué una batería arde distinto

Una batería de litio puede sufrir lo que los técnicos llaman fuga térmica. Vamos, una reacción en cadena en la que las celdas se calientan solas, cada vez más rápido, y contagian el calor a las de al lado. Es como una fila de fichas de dominó que, aparte de caer, prenden fuego.

Según la guía de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), cuanto más cargada está la batería, más calor suelta y más deprisa. También hay riesgo de que vuelva a encenderse días o semanas después. Por eso recomienda embarcar los eléctricos con un estado de carga, es decir, el nivel de batería, de entre el 20% y el 50%.

¿Arden más los eléctricos que los de gasolina? No, según los datos que maneja el propio proyecto LASH FIRE en su informe de mitos y hechos. El calor total que libera un coche en llamas es parecido sea cual sea su motor, pero la batería emite más fluoruro de hidrógeno, un gas muy tóxico.

La tendencia tampoco ayuda. Cada año salen al mercado modelos con baterías más grandes, y buena parte de ellos cruza los océanos en barcos como el Felicity Ace. Y el eléctrico sigue creciendo aunque algún calendario de 2035 se tambalee.

Qué preparan la OMI y la EMSA

La Organización Marítima Internacional (OMI), la agencia de la ONU que fija las normas de los barcos, lleva años con este asunto encima de la mesa. En marzo de 2026, su subcomité de sistemas y equipos acordó priorizar unas directrices provisionales para los portacoches y otras para la vigilancia con cámaras y detección de incendios, según resume la sociedad de clasificación DNV.

Claro que las leyes marítimas van despacio. Los posibles cambios del convenio SOLAS, el gran tratado de seguridad en el mar, no entrarían en vigor antes del 1 de enero de 2032.

Europa también mueve ficha. La EMSA encargó en 2025 el estudio STARSS para comprobar si sirven los sistemas fijos de gas inerte o de espuma contra estos fuegos. Ojo, porque el tráfico no para. Buena parte de los coches chinos que se venden en Europa llega por mar.

La nota de prensa oficial sobre la sentencia se ha publicado en la web del Landgericht Stuttgart.

Crédito de la imagen: Alf van Beem (Wikimedia Commons, CC0).