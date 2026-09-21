China lanza un SUV eléctrico de más de tres toneladas con una “batería monstruosa” de 130 kWh y hasta 960 kilómetros de autonomía

Un todoterreno que pesa lo mismo que tres coches pequeños y promete 960 kilómetros sin pasar por el enchufe. Así es el Denza N8L EV, el SUV eléctrico de seis plazas de la marca premium de BYD, a la venta en China desde el 14 de septiembre de 2026 por 299.800 yuanes (unos 39.100 euros).

Dos cifras llaman la atención. Una batería de 130,15 kWh, muy superior a la de sus rivales, y un maletero delantero de 208 litros que se puede limpiar con agua. ¿Es tan bueno como suena? Depende de cómo se lean los números, y ahí está la gracia.

Una batería fuera de lo normal

La batería del N8L EV tiene 130,15 kWh (kilovatios hora, la medida de cuánta energía guarda) y es de la segunda generación de la Blade Battery de BYD. Usa litio ferrofosfato, una química sin níquel ni cobalto que aguanta bien el calor y muchos ciclos de carga. Un compacto eléctrico corriente ronda los 60 kWh.

¿Y la competencia? El NIO ES8, otro SUV chino de seis plazas, monta 102 kWh en su versión de mayor alcance, y la del Denza es un 28% mayor. Con esa reserva, la firma anuncia 960 kilómetros medidos con el ciclo chino CLTC, un método optimista, como veremos más abajo.

No es la primera vez que Denza tira de cifras grandes. Hace unas semanas presumía de récord mundial con el Denza Z9S y sus 1.100 kilómetros, también en ciclo chino.

La otra baza es la carga flash. Con una arquitectura de 800 voltios (un voltaje alto que permite meter mucha energía en poco tiempo), Denza asegura que pasa del 10% al 70% en cinco minutos, eso sí, solo en sus estaciones especiales. En un cargador convencional, claro está, los tiempos son otros.

Qué esconde el maletero delantero

Sin motor de gasolina delante, ese hueco se ha convertido en un maletero frontal de 208 litros con apertura eléctrica, más o menos el volumen de una nevera pequeña de oficina. Li Hui, director general de Denza, explicó en redes sociales que tiene un desagüe con tapa, pensado para las cosas de la playa o del camping.

El resto va a la misma escala. Mide 5,2 metros de largo y casi dos de ancho, con seis asientos en tres filas de dos, y la ficha de homologación china le atribuye 3.110 kilos en vacío. Para las maniobras monta dirección en las ruedas traseras, con un radio de giro de 4,58 metros. Vamos, que sobre el papel aparca como un coche mucho más pequeño.

Cuánto cuesta y qué monta

Hay dos versiones. La de acceso cuesta 299.800 yuanes, unos 39.100 euros al cambio que publica el Banco Central Europeo, y la tope de gama sube a 329.800 yuanes (unos 43.000 euros). Son precios de China, sin el transporte, la homologación ni los impuestos que pagaría aquí.

Por ahora solo hay una mecánica, con un motor trasero de 370 kW (unos 503 caballos) que, de acuerdo con esa misma ficha, alcanza los 240 kilómetros por hora. Lleva el sistema de ayuda a la conducción God’s Eye de BYD, con un LiDAR en el techo (un sensor láser que mide distancias).

El N8L nació como híbrido enchufable en octubre de 2025, justo el tipo de coche chino que Bruselas quiere frenar, y en junio de 2026 sumó una versión con carga flash desde 319.800 yuanes (unos 41.700 euros). ¿Se vende bien? Parece que sí. En julio rondó las 4.460 matriculaciones en China, un 11,4% más que en junio, según los registros del sector.

Por qué la autonomía real será menor

Toca leer la letra pequeña. Los 960 kilómetros están medidos con el ciclo CLTC, la prueba oficial china, hecha en laboratorio a velocidades medias bajas. En Europa se homologa con el ciclo WLTP, más exigente, y aun así los eléctricos suelen quedarse por debajo en autopista. Denza no ha dado ningún dato europeo, así que conviene rebajar la cifra.

¿Lo veremos por aquí? Nada indica eso todavía. La marca ya vende en España el Z9 GT, el D9 y el BAO 5, pero el N8L EV solo se ha anunciado para China.

Hay otro obstáculo. La Unión Europea aplica desde octubre de 2024 aranceles adicionales durante cinco años a los eléctricos fabricados en China, que encarecen cualquier importación. De momento, el N8L EV se queda en casa.

Los datos técnicos y los precios del Denza N8L EV se han publicado en los canales oficiales de Denza.