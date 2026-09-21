El todoterreno de lujo de 245.000 euros preparado para sobrevivir al apocalipsis

La industria del automóvil tiene espacio incluso para los vehículos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Es el caso del Rezvani Fortress, un todoterreno de lujo concebido para quienes buscan mucho más que prestaciones fuera del asfalto. Con una estética inspirada en los vehículos tácticos, hasta 850 CV de potencia y un amplio catálogo de equipamiento de seguridad y supervivencia, este modelo lleva el concepto de coche blindado a un terreno todavía más extremo. Su precio de partida ronda los 245.000 euros y su producción estará limitada a 100 unidades en todo el mundo, lo que convierte a cada ejemplar en una pieza especialmente exclusiva. Y, aunque pueda parecer pensado para un escenario apocalíptico, detrás de su aspecto radical hay una base mecánica muy reconocible: la Ford F-150 Raptor.

Un todoterreno que parece salido de una película

Rezvani no es precisamente una compañía que apueste por pasar desapercibida. El fabricante estadounidense se ha especializado en transformar vehículos convencionales de altas prestaciones en máquinas con una estética mucho más agresiva, y el nuevo Fortress lleva esa filosofía hasta un nuevo nivel.

El modelo, correspondiente al año 2027, parte de la Ford F-150 Raptor, aunque la transformación exterior es profunda. La carrocería adquiere formas angulosas, pasos de rueda ensanchados y una imagen que recuerda a un vehículo militar. A ello se suman diferentes configuraciones todoterreno, suspensiones específicas y neumáticos preparados para enfrentarse a terrenos complicados.

La producción estará limitada a solo 100 unidades para todo el mundo. Una exclusividad que se suma a un precio inicial de 285.000 dólares, unos 245.000 euros al cambio utilizado en las informaciones de su lanzamiento.

Hasta 850 CV bajo el capó

El Fortress puede configurarse con dos mecánicas diferentes. La versión de acceso emplea un motor V6 biturbo de 3,5 litros capaz de desarrollar 450 CV. Para quienes busquen todavía más potencia, existe una segunda opción: un V8 sobrealimentado de 5,2 litros que alcanza nada menos que 850 CV.

La mecánica está asociada a una transmisión automática de diez velocidades y a un sistema de tracción integral. Además, el conjunto incorpora soluciones destinadas específicamente a la conducción fuera del asfalto, como diferentes modos de gestión del terreno, suspensión preparada para uso off-road y neumáticos de grandes dimensiones.

Blindaje y equipamiento para situaciones extremas

Pero si hay un apartado que realmente diferencia al Fortress de cualquier todoterreno convencional: su equipamiento opcional. Rezvani ofrece un paquete de blindaje que puede incorporar paneles de protección balística, cristales resistentes a impactos, protección inferior frente a explosiones, depósito de combustible reforzado y neumáticos run-flat.

El catálogo de opciones continúa con elementos todavía más particulares. Entre ellos aparecen sistemas de visión nocturna térmica, iluminación de emergencia, sirena, protección frente a pulsos electromagnéticos y diferentes soluciones destinadas a aumentar la seguridad de los ocupantes.

La preparación puede ir incluso más lejos con un paquete pensado para permanecer alejado de la red eléctrica. Paneles solares, almacenamiento de agua, generador, combustible auxiliar, comunicaciones y conexión por satélite forman parte de las posibilidades que ofrece el fabricante para convertir el vehículo en una especie de refugio móvil.

Un lujo que puede multiplicar su precio

Los 245.000 euros son únicamente el punto de partida. El equipamiento adicional puede elevar considerablemente la factura final, especialmente cuando se incorporan los sistemas de protección más completos. Algunas informaciones del sector sitúan las configuraciones más equipadas por encima de los 500.000 euros.

En el interior, Rezvani mantiene buena parte de la arquitectura de la F-150 Raptor, aunque añade elementos propios y numerosas posibilidades de personalización. La compañía ofrece más de diez configuraciones diferentes para los asientos, además de distintos acabados destinados a convertir cada unidad en una pieza más exclusiva.