Dean Huijsen estrena un Mercedes G63 AMG de más de 250.000 euros personalizado al milímetro

Hay coches que se compran y coches que se convierten en una declaración de intenciones. Dean Huijsen acaba de estrenar uno de estos últimos. El central del Real Madrid ha recibido un Mercedes-AMG G63 que poco tiene que ver con la configuración de serie del todoterreno alemán: carrocería en negro satinado, enormes llantas de 23 pulgadas, detalles en Tiffany blue, un kit de carrocería especialmente desarrollado y, quizá el detalle más llamativo de todos, sus propias iniciales ocupando el lugar donde normalmente aparece la icónica estrella de Mercedes. Una preparación exclusiva realizada en Londres que transforma por completo uno de los SUV más deseados entre los futbolistas y que encaja a la perfección con el gusto por los coches personalizados que caracteriza a muchas de las grandes estrellas del deporte.

Un Mercedes G63 que lleva el sello de Dean Huijsen

Dean Huijsen no ha querido esperar a los nuevos coches que BMW proporcionará a los jugadores del Real Madrid esta temporada. El defensa español ha optado por encargar por su cuenta una auténtica pieza de colección sobre ruedas: un Mercedes-AMG G63 preparado específicamente para él en Londres.

El responsable de convertir el todoterreno en una unidad única ha sido Black Label Lifestyle, especialista en personalización de vehículos de lujo, junto con Urban Automotive. El resultado es un G63 mucho más agresivo que el modelo original y, sobre todo, completamente reconocible como el coche de Huijsen.

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La estrella de Mercedes desaparece para dejar paso a sus iniciales

Uno de los detalles que más llaman la atención se encuentra precisamente en el frontal. Donde debería aparecer la característica estrella de tres puntas de Mercedes, el G63 de Huijsen luce las iniciales DH.

El mismo motivo aparece también en otros puntos del vehículo, como las pinzas de freno, que están acabadas en Tiffany blue y llevan igualmente las iniciales del futbolista. Una personalización que se aleja de la discreción y deja claro desde el primer vistazo quién es el propietario.

El interior tampoco se libra de este sello personal. Las iniciales aparecen bordadas en los reposacabezas, llevando el concepto de coche personalizado hasta el habitáculo. Así, el G63 no sólo resulta reconocible por fuera, sino que también mantiene la identidad del futbolista cuando se abren las puertas.

585 CV y un V8 biturbo bajo el capó

Más allá de su estética, el Mercedes-AMG G63 ya es, de por sí, uno de los SUV más espectaculares del mercado. La preparación de Huijsen parte de una mecánica V8 biturbo capaz de desarrollar 585 CV y alcanzar los 220 km/h.

Es una combinación que explica por qué este modelo se ha convertido en uno de los favoritos de los futbolistas y de quienes buscan un coche capaz de combinar unas prestaciones deportivas con la presencia de un todoterreno de enormes dimensiones.

En este caso, además, el G63 abandona las llantas de 20 pulgadas de la configuración de serie para incorporar unas de 23 pulgadas, que contribuyen a reforzar todavía más su aspecto musculoso.

Pero la transformación no termina ahí.

Más de 200 horas de trabajo para transformar el G63

Uno de los elementos clave de esta preparación es el Widetrack Package de Urban Automotive. Se trata de un paquete compuesto por 65 piezas que se instala completamente a mano y que requiere más de 200 horas de trabajo.

Entre las modificaciones se encuentra un capó realizado en fibra de carbono y unas vías ensanchadas en 50 milímetros, dos elementos que modifican considerablemente las proporciones del vehículo. El resultado es un G63 todavía más ancho y contundente, con una imagen que parece diseñada para llamar la atención allá donde se encuentre.

La carrocería, además, ha sido terminada en negro satinado. Una elección que potencia las líneas angulosas del G63 y crea un contraste especialmente marcado con los detalles en Tiffany blue de las pinzas de freno.

A esto se suma un escape específico con cuatro salidas, pensado no sólo para completar la estética del conjunto, sino también para potenciar el sonido del V8 de AMG.

¿Cuánto cuesta la joya sobre ruedas de Huijsen?

Con todos estos extras, ponerle precio al G63 de Dean Huijsen no es sencillo, ya que no se ha hecho pública la factura final de la preparación. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Mercedes-AMG G63 parte ya de una cifra cercana a los 200.000 euros en otros mercados y que la transformación incluye el kit Widetrack, elementos de fibra de carbono, llantas de 23 pulgadas, pintura personalizada, escape específico y numerosos detalles realizados a medida, la factura podría situarse fácilmente por encima de los 250.000 euros y acercarse a los 300.000 euros. Una estimación especialmente razonable si se tiene en cuenta que preparaciones Urban completas del G63 pueden alcanzar precios muy elevados en el mercado de lujo.