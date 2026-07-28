El Lego más rápido de la historia: un ‘Koenigsegg’ de 327.000 piezas que alcanza los 111 km/h

Lego ha vuelto a demostrar que la imaginación no tiene límites. La compañía danesa, famosa por sus pequeños bloques de construcción, ha creado una de sus obras más impresionantes hasta la fecha: una réplica a tamaño real del exclusivo Koenigsegg Sadair’s Spear fabricada con cientos de miles de piezas Lego Technic. No se trata de una simple maqueta para exhibir en una vitrina. Este espectacular vehículo puede moverse, tiene dimensiones reales y ha conseguido alcanzar una velocidad de 111 km/h, convirtiéndose en el coche Lego más rápido jamás construido. La hazaña tuvo lugar en el famoso circuito de Goodwood, en Reino Unido, un escenario mítico para los amantes del automóvil. Al volante estuvo Markus Lundh, piloto oficial de pruebas de Koenigsegg, quien ya había llevado al modelo original a batir récords en ese mismo lugar.

Más de 327.000 piezas y miles de horas de trabajo

Construir un automóvil de estas características no fue una tarea sencilla. El equipo de Lego necesitó más de 9.400 horas de diseño, montaje y desarrollo para completar esta espectacular creación. La carrocería está formada por 327.906 piezas Lego, aunque el peso total del vehículo alcanza aproximadamente los 1.800 kilos gracias a la incorporación de una estructura interna, ruedas reales y un sistema mecánico preparado para circular.

A pesar de estar fabricado principalmente con bloques de plástico, el nivel de detalle sorprende. El coche reproduce elementos del Koenigsegg original como las puertas con apertura vertical, el capó delantero, la zona trasera y hasta el conocido «modo fantasma», un sistema que permite activar varios movimientos del vehículo al mismo tiempo.

Una velocidad que duplica el récord anterior

Hasta ahora, el récord de velocidad para un coche Lego de gran tamaño estaba en manos del McLaren P1 construido por la propia compañía, que alcanzaba unos 50 km/h. El Koenigsegg Sadair’s Spear ha superado ampliamente esa cifra al llegar a 111 km/h. Aunque no cuenta con el impresionante motor V8 biturbo de 1.603 CV del hiperdeportivo real, esta versión Lego incorpora un sistema de propulsión propio capaz de mover sus casi dos toneladas de peso con sorprendente eficacia. El resultado demuestra hasta dónde puede llegar la combinación entre ingeniería, creatividad y pasión por los automóviles.

Del coche récord al set para coleccionistas

Esta espectacular réplica sirve también como presentación del nuevo Lego Technic Koenigsegg Sadair’s Spear, un modelo pensado para aficionados adultos y coleccionistas. El set está formado por 4.104 piezas y reproduce a escala 1:8 numerosos detalles técnicos del vehículo original. Entre ellos destacan un motor V8 con pistones móviles, una caja de cambios secuencial de nueve velocidades, suspensión Triplex y dirección funcional. El modelo mide 59 centímetros de largo, 28 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto, unas dimensiones que lo convierten en una pieza de colección muy llamativa. Su precio es de 449,99 euros y ya está disponible.