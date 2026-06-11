La curiosa anécdota de Messi que desvela el diseñador de una colección Lego inspirada en el Mundial 2026: «Se quitó la barba cuando su figura estaba lista»

El fútbol y la creatividad se dieron la mano esta semana en Madrid. El icónico museo Legends: The Home of Football fue el escenario elegido por el Grupo Lego para presentar Lego Editions, una colección exclusiva desarrollada junto a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que transforma algunos de los mayores símbolos y protagonistas del deporte en auténticas obras de construcción. La gran estrella de la colección es, sin duda, el Trofeo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA en formato Lego, la primera réplica oficial a escala 1:1 realizada por la compañía danesa, construida con 2.842 piezas y repleta de detalles ocultos. Pero el trofeo es sólo el comienzo de una línea que también incluye dioramas y figuras inspiradas en algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vini Jr.

Durante la presentación, los asistentes pudieron descubrir los nueve productos que componen la colección y conocer de primera mano cómo fue el proceso creativo detrás de cada set. Uno de los protagonistas del acto fue Leonardo Francisco López, Director de diseño de Lego Editions y creador de los modelos, quien reveló algunos de los secretos escondidos en las construcciones.

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«Cada set Lego tiene sus secretos, sus detalles ocultos. Leo Messi, por ejemplo, tiene un mate porque caracteriza mucho a cada futbolista; desde su nacionalidad hasta sus colores», explicó el diseñador. De hecho, cada construcción incorpora referencias personales que los aficionados pueden descubrir durante el montaje: balones de oro, estrellas de campeonatos, números históricos, colores nacionales e incluso guiños a los clubes que marcaron la carrera de cada jugador.

Las anécdotas tampoco faltaron durante el desarrollo de la colección. López recordó que la minifigura de Messi ya estaba lista para entrar en producción cuando el argentino decidió cambiar de imagen. «La minifigura de Messi estaba lista para producción cuando se le presentó al futbolista su pieza final y justo se había quitado la barba, pero el futbolista dio el visto bueno a la figura», comentó entre risas.

El diseñador también destacó la emoción que despiertan estas creaciones, incluso entre quienes las inspiran. «No sólo sonríen los niños o las familias al ver las piezas Lego de sus jugadores favoritos, sino que la reacción de los propios jugadores es esbozar una sonrisa e ilusionarse», aseguró. Como detalle especial, todos los modelos incorporan referencias a los logros deportivos de los futbolistas: Messi cuenta con sus ocho Balones de Oro, mientras que Cristiano Ronaldo luce sus cinco galardones.

Junto a López participó en el encuentro una leyenda del fútbol español: Iker Casillas, campeón del mundo en Sudáfrica 2010. El exguardameta recordó la emoción de volver a tener entre sus manos el trofeo que marcó el momento más importante de su carrera. «Cuando tuve el trofeo en las manos, aunque sé perfectamente que está hecho de ladrillos Lego, me transportó directamente al 11 de julio de 2010. A Johannesburgo. Al pitido final», confesó.

Casillas también compartió una faceta más personal de su infancia: «De pequeño me gustaba construir castillos con dragones que rescataban a la princesa… Soy un romántico». Entre bromas, incluso valoró las figuras de los futbolistas representados en la colección. Sobre la de Cristiano Ronaldo comentó que «le pondría un poquito más fuerte».

Más allá del coleccionismo, Lego Editions busca conectar con públicos muy diversos. Desde aficionados al fútbol y seguidores de Lego hasta padres e hijos que encuentran en la construcción una actividad compartida. Como destacaron los responsables de la marca, la colección pretende convertir cada montaje en una experiencia capaz de unir generaciones alrededor de una misma pasión.