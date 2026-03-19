Messi sigue la estela de Cristiano y… ¡alcanza los 900 goles!

El fútbol volvió a vivir un momento histórico con Lionel Messi como protagonista. El argentino alcanzó la cifra de 900 goles como profesional en el partido del Inter Miami ante el Nashville en la Copa de Campeones de la Concacaf, confirmando una vez más su lugar entre los mejores de la historia.

El gol llegó en un empate 1-1, en un partido que no terminó con final feliz para su equipo, ya que el Inter Miami quedó eliminado de la competición. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano ante un logro que muy pocos futbolistas han conseguido. Lionel Messi se convierte así en el segundo jugador en alcanzar los 900 goles, solo por detrás de Cristiano Ronaldo. ￼

Este tanto tiene un gran valor histórico. Messi lo logró tras más de 20 años de carrera profesional, desde aquel primer gol con el FC Barcelona en 2005 hasta su actual etapa en Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria, ha repartido sus goles entre varios equipos: 672 con el Barcelona, 32 con el Paris Saint-Germain, 81 con el Inter Miami y 115 con la selección argentina. ￼

Además, el argentino alcanzó esta cifra en 1.142 partidos, menos que otros grandes goleadores, lo que refleja su increíble capacidad anotadora y regularidad durante toda su carrera. No solo ha marcado mucho, sino que también ha sido decisivo en momentos importantes, con goles en eliminatorias y finales.

A sus 38 años, Leo Messi mantiene regularidad en su rendimiento y sigue aumentando sus cifras goleadoras en el fútbol profesional. Su producción ofensiva continúa siendo constante en esta etapa de su carrera. El gol 900 supone un nuevo registro dentro de una trayectoria larga en la élite, marcada por su paso por el Barcelona, PSG e Inter Miami, además de la selección argentina. Se trata de una cifra relevante dentro del fútbol internacional, que aún puede ampliarse hasta que decida colgar las botas.