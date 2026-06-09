Terror familiar en Mallorca: un padre agrede sexualmente a su hija de 12 años cuando se metía con ella en la cama

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares acogerá este próximo miércoles, 10 de junio, el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente de forma reiterada a su hija, de tan solo 12 años de edad en Mallorca. El procesado, según el escrito de acusación de la Fiscalía, aprovechaba presuntamente los periodos de convivencia con la menor para forzarla a dormir con él y someterla a tocamientos de índole sexual.

Los hechos delictivos se localizaron temporalmente a lo largo del verano del año 2024. De forma más concreta, los abusos se produjeron durante las semanas en las que la niña debía residir en el domicilio de su progenitor, en estricto cumplimiento del régimen establecido por el acuerdo de separación de los padres, tal y como detalla el documento del Ministerio Público al que ha tenido acceso OKBALEARES.

De acuerdo con el relato de la acusación, el varón obligaba a la víctima a compartir la cama con él al llegar la noche. Era en ese contexto de desprotección es cuando el acusado realizaba tocamientos de carácter sexual, fundamentalmente en los pechos y por encima de la ropa, ignorando por completo las súplicas de la menor, quien le pedía reiteradamente que parara.

Por todo ello, la Fiscalía califica los hechos como un delito continuado de agresión sexual, por lo que solicita un total de seis años de cárcel para el procesado, el pago de una indemnización de 10.000 euros a la víctima por los daños causados y medidas de protección como una orden de alejamiento que prohíbe al acusado aproximarse a menos de 500 metros de su hija durante un periodo de 10 años.

Cabe mencionar que el acusado estuvo condenado en febrero del año 2013 por un delito de estafa.

El tribunal balear tiene previsto arrancar la vista oral este miércoles a partir de las 09:45 horas.