Agosto es sinónimo de playa, descanso y ciudades a medio gas, pero también puede ser un buen momento para entregarse al arte. Mientras algunos espacios culturales bajan la persiana durante el verano, otros mantienen sus puertas abiertas con exposiciones que merecen una visita. De Madrid a otras grandes ciudades, estas son algunas de las propuestas que podemos disfrutar durante las vacaciones sin renunciar a una buena dosis de cultura.

En el IVAM de Valencia, junto a la Fundación Sandretto Re Rebaudengo Madrid, podemos ver Te llamo cuerpo, una exposición que reúne 52 obras de los artistas Marco Giordano e Irene Grau. En la muestra se sitúa la relación y la tensión entre el cuerpo y el mundo más que humano, un amplio horizonte que abarca desde las especies vegetales y minerales hasta las infraestructuras que habitan nuestros ecosistemas urbanos.

El título de la exposición alude al acto de reconocer elementos más que humanos, naturales o artificiales, como cuerpos, sujetos dotados de una propia esencia con los que entrar en contacto. Cada artista articula esta dinámica relacional a través de posicionamientos, modos y técnicas diferentes.

El Museo de Arte Contemporáneo (MUSAC) de Castilla y León se expone obra reciente de Carlos León, una gran instalación de Ana Laura Aláez y una muestra de fondos de la Colección MUSAC.

Lugar del elogio es el título de una exposición monográfica del pintor Carlos León, que propone un recorrido por medio centenar de las obras más significativas realizadas por el artista en las últimas décadas.

Desde sus cautivadores jardines hasta sus últimas piezas, creadas específicamente para esta muestra, Lugar del elogio permite al visitante acceder al imaginario de un artista maduro y plenamente consciente de las tradiciones y referencias que han influido en su trabajo: desde la abstracción gestual hasta la reflexión sobre el soporte y la superficie pictórica, de la antigua tradición dionisíaca a la pasión barroca, de la digitación cromática a una investigación sostenida sobre el color.

Por su parte, las salas 5 y 6 acogerán una de las obras más monumentales de la Colección MUSAC, el Pabellón de escultura (2008) de Ana Laura Aláez, reinterpretado por la artista para esta exposición que lleva el título de Pabellón de escultura: refugio e intemperie.

La instalación está compuesta por 32 chapas de aluminio que conforman una única unidad, son en sí mismas una escultura, y remite a un espacio expositivo que, en lugar de dar cobijo al arte, lo expulsa con violencia. La artista dedica esta construcción a sus antepasados, remarcando de esta forma su procedencia. La artista considera que el origen de toda su trayectoria parte de periodos vacacionales en su niñez en una comarca de la provincia de León, en donde un pedazo de la historia aún no está del todo visible.