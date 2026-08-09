Un agosto lleno de arte: estas son las exposiciones que no cierran por vacaciones
De Madrid a otras grandes ciudades, estas son algunas de las propuestas que podemos disfrutar durante las vacaciones
Agosto es sinónimo de playa, descanso y ciudades a medio gas, pero también puede ser un buen momento para entregarse al arte. Mientras algunos espacios culturales bajan la persiana durante el verano, otros mantienen sus puertas abiertas con exposiciones que merecen una visita. De Madrid a otras grandes ciudades, estas son algunas de las propuestas que podemos disfrutar durante las vacaciones sin renunciar a una buena dosis de cultura.
En el IVAM de Valencia, junto a la Fundación Sandretto Re Rebaudengo Madrid, podemos ver Te llamo cuerpo, una exposición que reúne 52 obras de los artistas Marco Giordano e Irene Grau. En la muestra se sitúa la relación y la tensión entre el cuerpo y el mundo más que humano, un amplio horizonte que abarca desde las especies vegetales y minerales hasta las infraestructuras que habitan nuestros ecosistemas urbanos.
El título de la exposición alude al acto de reconocer elementos más que humanos, naturales o artificiales, como cuerpos, sujetos dotados de una propia esencia con los que entrar en contacto. Cada artista articula esta dinámica relacional a través de posicionamientos, modos y técnicas diferentes.
El Museo de Arte Contemporáneo (MUSAC) de Castilla y León se expone obra reciente de Carlos León, una gran instalación de Ana Laura Aláez y una muestra de fondos de la Colección MUSAC.
Lugar del elogio es el título de una exposición monográfica del pintor Carlos León, que propone un recorrido por medio centenar de las obras más significativas realizadas por el artista en las últimas décadas.
Desde sus cautivadores jardines hasta sus últimas piezas, creadas específicamente para esta muestra, Lugar del elogio permite al visitante acceder al imaginario de un artista maduro y plenamente consciente de las tradiciones y referencias que han influido en su trabajo: desde la abstracción gestual hasta la reflexión sobre el soporte y la superficie pictórica, de la antigua tradición dionisíaca a la pasión barroca, de la digitación cromática a una investigación sostenida sobre el color.
Por su parte, las salas 5 y 6 acogerán una de las obras más monumentales de la Colección MUSAC, el Pabellón de escultura (2008) de Ana Laura Aláez, reinterpretado por la artista para esta exposición que lleva el título de Pabellón de escultura: refugio e intemperie.
La instalación está compuesta por 32 chapas de aluminio que conforman una única unidad, son en sí mismas una escultura, y remite a un espacio expositivo que, en lugar de dar cobijo al arte, lo expulsa con violencia. La artista dedica esta construcción a sus antepasados, remarcando de esta forma su procedencia. La artista considera que el origen de toda su trayectoria parte de periodos vacacionales en su niñez en una comarca de la provincia de León, en donde un pedazo de la historia aún no está del todo visible.
La Fundación Marta Ortega (Fundación MOP) tiene Doubts, la gran exposición de Paolo Roversi que protagoniza su programación de verano de 2026. Esta muestra, que incluye tanto obras icónicas del artista como imágenes inéditas hasta la fecha, propone un recorrido íntimo por la carrera de Roversi y celebra su decisiva impronta en el lenguaje de la fotografía de moda.
Doubts se podrá visitar en el Centro MOP del Muelle de Batería de A Coruña hasta el 20 de septiembre de 2026. Para Roversi, las dudas «abren la puerta a la creatividad y la imaginación, de igual modo que las certezas la cierran». En Doubts encontramos muchos de los elementos que mejor definen su manera de trabajar, entre los que se incluye su constante fascinación por las posibilidades experimentales que ofrece la Polaroid.
Con esta nueva exposición, la nave del Centro MOP se ha transformado en una red de doce secciones interconectadas, cada una de las cuales representará un aspecto diferente de la estética de Roversi: Theatre, Appearances, Shadows, Doubts, People, Presence, Grace, Beauty y Fading. Entendidas como un todo, estas secciones dan cuenta de la maestría técnica del fotógrafo en toda su magnitud.
Chillida Leku tiene en marcha la muestra Eduardo Chillida: Cuerpos geométricos. Larry Bell, Nora Aurrekoetxea, una exposición dedicada al uso de volúmenes geométricos en la obra de Eduardo Chillida a lo largo de toda su trayectoria.
La muestra propone un recorrido por distintas etapas de su producción para mostrar cómo el escultor utilizó diversos cuerpos geométricos como recurso formal. Desde las primeras esculturas en yeso de finales de los años cuarenta, vinculadas a la figuración, hasta sus proyectos de carácter arquitectónico de mayor síntesis formal y de carácter público. Desde esta perspectiva, la esfera y el cubo articulan distintos campos de significación que se muestran a lo largo de la muestra.
Cuerpos geométricos inaugura, además, un nuevo formato expositivo en Chillida Leku que incorpora la participación de dos artistas invitados que presentan una única obra cada uno. Sus piezas se integran en el itinerario como un contrapunto que genera nuevas lecturas. Así, en esta ocasión se ha invitado a Larry Bell, conocido por sus exploraciones en torno al vidrio laminado y el modo en que la luz se refleja, se transmite o se absorbe; y Nora Aurrekoetxea, cuyo trabajo explora la escultura como un espacio relacional entre cuerpo, objeto y materia.
En Madrid está activa Bunny, la primera exposición oficial de Talia Chetrit en España. Comisariada por Stella Bottai, se podrá visitar en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid hasta el 30 de agosto y recorre casi treinta años de fotografía de la artista, incluyendo algunas de sus primeras imágenes junto a nuevas obras.
Nacida en Washington en 1982 y afincada en Nueva York, Chetrit es reconocida por un estilo fotográfico crudo, impactante y desconcertante al mismo tiempo. Bunny —su primera exposición individual oficial en España— da cuenta de esta fluidez. Como el personaje que encarna su título, la exposición de Chetrit puede parecer tierna, escurridiza y divertida al mismo tiempo. La artista despliega teatralidad, provocación y vulnerabilidad en representaciones tanto de sí misma como de su familia, y captura motivos que van desde naturalezas muertas hasta partes del cuerpo.
Banca March presenta Thomas Houseago. Esculturas. Jardín Banca March, una nueva exposición con la que reabre al público el jardín de su sede madrileña. Se trata de la primera exposición en España del artista británico Thomas Houseago, reconocido internacionalmente por sus innovadoras esculturas monumentales. Podrá visitarse hasta el 30 de octubre, de forma gratuita y con inscripción previa.
La Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid tiene Mitologías modernas: Ouka Leele & Co., que se podrá disfrutar hasta el 18 de octubre. Esta exposición explora la recuperación de la mitología clásica en el arte madrileño de los años 80 y su influencia en algunos de los principales creadores vinculados a la Nueva Figuración y la Movida madrileña.
La exposición propone una reflexión sobre el uso de la mitología como herramienta simbólica para reinterpretar el presente en un momento de profunda transformación cultural y social durante la Transición. A través de distintos lenguajes, como la fotografía, la pintura, el dibujo, la performance y la cultura visual contemporánea, el recorrido muestra cómo estos artistas construyeron nuevas narrativas e imaginaron otras formas de representación de la ciudad y de la identidad.