El libro de Kafka que Haruki Murakami recomienda leer al menos una vez en la vida (y no es La metamorfosis): «Mi corazón parecía desgarrado en dos»

Haruki Murakami reunió una lista de diez libros que, según él, merece la pena leer al menos una vez en la vida. Uno de esos diez títulos es de Franz Kafka, aunque no es La metamorfosis, la nouvelle más popular del autor checo, sino que se trata de El castillo, una novela que Murakami descubrió a los 15 años y que marcó profundamente su forma de escribir.

Sobre esa lectura de juventud, Murakami dejó una reflexión que cuenta el impacto que tuvo la novela en él.

¿Por qué Haruki Murakami recomienda leer El castillo de Franz Kafka?

La recomendación de la novela de Kafka forma parte de una selección personal de diez novelas que, para Murakami, todo lector debería atravesar alguna vez.

Junto a El castillo, la lista incluye El gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, El largo adiós, de Raymond Chandler, Los hermanos Karamazov, de Fiódor Dostoievski, y El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger.

«El mundo que Kafka describió era tan real y tan irreal al mismo tiempo que mi corazón y mi alma parecían desgarrados en dos pedazos», según recogió el blog literario especializado Literary Hub.

Sobre El gran Gatsby, Murakami llegó a decir que, si tuviera que elegir un solo libro de toda su vida, sería ese, porque sin la novela de Fitzgerald no escribiría el tipo de literatura que escribe hoy. De El largo adiós dijo admirar tanto la prosa de Chandler que tradujo toda su obra y que volvió a leerla en varias ocasiones.

¿Qué significa la frase del corazón desgarrado en dos con la que Murakami describió El castillo?

La cita describe una sensación muy concreta, la de reconocer un mundo que se siente real y, al mismo tiempo, imposible. Murakami tenía 15 años cuando leyó El castillo por primera vez, y esa lectura le abrió una fractura interior que, según sus propias palabras, todavía explica buena parte de su literatura.

La frase no habla del argumento del libro, sino del efecto que produjo en un adolescente que, años más tarde, se convertiría en uno de los novelistas japoneses más leídos del mundo. Esa mezcla de extrañeza y verosimilitud es, para Murakami, la marca distintiva de Kafka como escritor.

¿Qué relación tiene El castillo con la novela Kafka en la orilla de Murakami?

La huella de esa lectura de juventud reaparece años después en Kafka en la orilla, una de las novelas más conocidas de Murakami. Su protagonista, un adolescente que se hace llamar Kafka Tamura, huye de su casa a los 15 años para refugiarse en una biblioteca, según Esquire. Es la misma edad a la que Murakami descubrió El castillo.

Esa fuga se entrelaza en la novela con una trama paralela sobre un anciano capaz de comunicarse con los gatos, en un relato que la misma fuente describe como realismo mágico. El nombre del protagonista, prestado del propio Kafka, no parece casual a la luz de aquella lectura de adolescencia.

¿Quién es Haruki Murakami?

Haruki Murakami nació el 12 de enero de 1949 en Kioto (Japón) y se convirtió en uno de los escritores japoneses más leídos a nivel mundial, con una obra que combina prestigio crítico y éxito comercial masivo, según Planeta de Libros.

Entre sus novelas más conocidas están Tokio blues (Norwegian Wood, en el título con el que se lo conoce en inglés), 1Q84, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, la propia Kafka en la orilla y La ciudad y sus muros inciertos, su título más reciente.

Su trayectoria fue reconocida con el Premio Noma, el Premio Franz Kafka, el Premio Jerusalén y el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023, y su nombre aparece con frecuencia entre los candidatos al Premio Nobel de Literatura.