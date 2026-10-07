Muere a los 102 años Eva Marie Saint, protagonista de uno de los besos más memorables del cine en ‘Con la muerte en los talones’

La actriz Eva Marie Saint, una de los últimos artistas del Hollywood de oro, ha muerto este martes a los 102 años por causas naturales. La ganadora del Oscar a la Mejor Actriz de reparto en 1955 por La ley del silencio, era hasta hoy la ganadora del premio de la Academia de Hollywood más longeva que aún vivía. Quedará siempre para la historia del cine como la mítica coprotagonista, junto al inigualable Cary Grant, de Con la muerte en los talones, uno de los títulos icónicos de Alfred Hitchcock.

A pesar de estos notables éxitos, su carrera fue intermitente, con apariciones en décadas posteriores en la televisión -en series como Luz de luna- o en grandes éxitos comerciales como Superman Returns: El regreso. Eva Marie Saint ha fallecido en su domicilio de Los Ángeles por causas naturales, según publican medios estadounidenses.

Nacida el 4 de julio de 1924 en Newark (Nueva Jersey) en una familia cuáquera, Saint estudió en la Bowling Green State University y comenzó su carrera en la radio y la televisión en vivo de Nueva York. Su debut cinematográfico fue espectacular: en 1954, Elia Kazan la eligió para interpretar a Edie Doyle, la joven inocente y moralmente firme que se enamora de Terry Malloy (Marlon Brando) en La ley del silencio. Por ese papel obtuvo el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto. Embarazada de su primer hijo, subió al escenario y pronunció una de las frases más recordadas de la historia de los premios: «Creo que puedo tener al bebé aquí mismo».

Cinco años después llegó su otra gran colaboración: Alfred Hitchcock la convirtió en Eve Kendall, la elegante y misteriosa agente doble de Con la muerte en los talones (North by Northwest), con Cary Grant. La química con Grant, la secuencia en el Monte Rushmore y la del beso en el tren, les convirtieron en iconos del cine de suspense.

A lo largo de más de siete décadas de carrera, trabajó con algunos de los mayores nombres del cine: Montgomery Clift y Elizabeth Taylor en Raintree County, Paul Newman en Éxodo, Richard Burton, Gregory Peck, James Garner…

También destacó en televisión, donde ganó un Emmy por la miniserie People Like Us (1990). En años posteriores interpretó a la madre adoptiva de Superman en Superman Returns (2006) y siguió actuando hasta bien entrada la novena década de su vida. Tras el éxito de La ley del silencio, rechazó contratos exclusivos con los estudios para priorizar su vida familiar. Estuvo casada 65 años con el director y productor Jeffrey Hayden (fallecido en 2016), con quien tuvo dos hijos. Siempre dijo que su matrimonio y su familia eran su mayor orgullo.