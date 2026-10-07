Las oraciones a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael que puedes rezar para pedir protección, guía, salud y fortaleza

Los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael tienen un lugar destacado dentro de la tradición cristiana. Sus nombres aparecen en los textos bíblicos reconocidos por la Iglesia católica y cada uno está relacionado con episodios y misiones diferentes, de modo que los fieles recurren a ellos con oraciones diferentes que podemos pronunciar en momentos de debilidad. Por ejemplo a San Miguel se le asocia sobre todo con la protección frente al mal; San Gabriel, puede ser el arcángel al que rezarle para encontrar el camino o una guía y San Rafael tiene oraciones que rezar en momentos en los que necesitamos pedir por la salud.

No es que haya una única oración o plegaria para cada uno de ellos. De hecho existen varias oraciones dedicadas a cada arcángel, pero sí que es cierto que a partir de sus historias, suelen estar siempre en determinados ruegos como los que acabamos de señalar o para peticiones concretas. De este modo, quienes recurren a ellas lo hacen para pedir su intercesión y poner ante Dios aquello que les preocupa, desde una enfermedad hasta una decisión difícil o un momento en el que necesitan fortaleza.

Quiénes son San Miguel, San Gabriel y San Rafael

No es casualidad que a San Miguel se le pida protección. El Apocalipsis lo sitúa al frente de los ángeles que se enfrentan al dragón, una escena que explica por qué su figura ha quedado unida a la lucha contra el mal. Su nombre aparece además en el libro de Daniel y en la carta de Judas.

La historia de Gabriel es otra. A él le corresponde comunicar algunos de los grandes anuncios que recoge la Biblia. Es quien se presenta ante María para anunciarle el nacimiento de Jesús y también quien comunica a Zacarías que tendrá un hijo, Juan el Bautista. Su papel como mensajero ayuda a entender que muchas personas acudan a él cuando necesitan claridad o buscan orientación ante una decisión importante.

Con Rafael hay que acudir al libro de Tobías. Allí acompaña al joven Tobías en un largo viaje y participa en la curación de la ceguera de su padre, Tobit. De este relato procede buena parte de la relación que mantiene con la salud y con quienes emprenden un camino. Incluso su nombre está ligado a esa idea, ya que suele traducirse como «Dios sana». De ahí que sea habitual encontrarlo mencionado como protector de enfermos, viajeros y peregrinos.

Oración a San Miguel Arcángel para pedir protección

Entre las plegarias dedicadas a San Miguel, una de las más conocidas es la asociada al papa León XIII. Es una oración breve en la que se pide directamente la protección del arcángel frente al mal:

«San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén».

Oración a San Gabriel Arcángel para pedir guía

La historia de Gabriel está marcada por su papel como mensajero. Por eso muchas de las plegarias dirigidas a él hablan de escuchar, comprender y saber reconocer el camino que se debe seguir. Una de ellas dice:

«San Gabriel Arcángel, tú eres el ángel de la Encarnación, el mensajero fiel de Dios, abre nuestros oídos para captar los más pequeños signos y llamamientos del corazón amante de nuestro Señor. Permanece siempre delante de nuestros ojos, te imploramos, para que comprendamos correctamente la Palabra de Dios y la sigamos y obedezcamos y para cumplir aquello que Dios quiere de nosotros. Haznos vigilantes en la espera del Señor para que no nos encuentre dormidos cuando llegue. San Gabriel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. Amén»».

Puede rezarse especialmente en esos momentos en los que aparecen dudas o resulta difícil saber qué decisión tomar.

Oración a San Rafael Arcángel para pedir salud y fortaleza

La relación de Rafael con la salud es una de las razones por las que muchos creyentes recurren a él durante una enfermedad, ya sea propia o de alguien cercano. Una de las oraciones de sanación dedicadas a San Rafael comienza de esta manera:

«Oh bondadoso y guía espiritual San Rafael Arcángel, yo te invoco como el patrón de aquellos que están afligidos por la enfermedad o dolencia corporal. Tú hiciste preparar el remedio que sanó la ceguera del anciano Tobías, y tu nombre significa “El Señor sana”.

Me dirijo a ti, misericordioso San Rafael Arcángel, implorando tu auxilio divino en mi necesidad actual. Si es la voluntad de Dios, dígnate a sanar mi enfermedad, o al menos concédeme la gracia y la fuerza que necesito para poder soportarla con paciencia».

La oración no se limita a pedir la recuperación. También pide fuerza para sobrellevar la enfermedad si ésta continúa, dejando la petición de curación en manos de Dios. De este modo, las plegarias dedicadas a Miguel, Gabriel y Rafael responden a necesidades diferentes: protección y fortaleza, orientación en momentos de duda y consuelo ante los problemas de salud.