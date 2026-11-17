Adif no informó al personal de circulación del Centro de Regulación de Circulación (CRC) de Atocha, en Madrid, de la amenaza de bomba que recibió el edificio el pasado viernes 6 de noviembre. Fuentes policiales han confirmado a OKDIARIO que el aviso se recibió a las 14:30 horas. A partir de ese momento, se desplazaron a la sede de Adif en Atocha varios coches patrulla de la comisaría de Arganzuela, junto a guías caninos expertos en detección de explosivos.

Según han denunciado trabajadores de la compañía a OKDIARIO, sólo se desalojó una de las tres plantas, y los responsables de regular el tráfico ferroviario siguieron en sus mesas. Los empleados sostienen atemorizados que la empresa ha antepuesto la continuidad del servicio a su seguridad. Unos hechos registrados sólo nueve días después del accidente de Urda.

Tras inspeccionar las instalaciones, los agentes han comprobado que se trataba de una falsa alarma, y el operativo se desactivó.

Mientras los perros rastreaban el inmueble, buena parte de la plantilla ha permanecido ajena de lo que sucedía a su alrededor. Según los trabajadores, «el desalojo se limitó únicamente a la primera de las tres plantas que conforman el edificio, mientras que el personal de las otras dependencias continuó desarrollando su actividad con normalidad».

En las plantas que no se evacuaron estaban, de acuerdo con la denuncia, «tanto el personal del H24 como el personal de circulación del CRC de Atocha». El H24 es el Centro de Gestión de Red H24 (CGRH24). Son los empleados que gestionan en tiempo real la circulación de los trenes desde las mesas de control.

El reproche central de los denunciantes es el silencio desde la dirección que entonces encarnaba Óscar Puente. Lamentan «la ausencia de información y comunicación dirigida a los trabajadores que continuaron prestando servicio, pese a tratarse de una situación que podía comprometer su seguridad e integridad física».

Para ellos, la explicación de lo ocurrido está clara: el servicio se ha impuesto a las personas. «La prestación del servicio ferroviario no puede anteponerse a la seguridad de las personas que lo hacen posible», afirman a OKDIARIO.

Los trabajadores añaden que la plantilla no puede quedar expuesta a situaciones de riesgo «sin información, instrucciones claras ni medidas de protección adecuadas». A su juicio, la gestión del incidente «plantea serias dudas sobre los protocolos de actuación ante amenazas de esta naturaleza».

Por ello, han pedido que se investigue lo sucedido. «Lo ocurrido merece una explicación y una revisión de los protocolos de seguridad», reclaman, porque, en sus palabras, «la integridad física de los trabajadores debe estar por encima de cualquier consideración operativa».

Antecedentes en Adif

El caso de Atocha no sería aislado. Un trabajador del CRC de Barcelona, que ha pedido mantenerse en el anonimato, ha relatado a OKDIARIO un episodio similar ocurrido en la Ciudad Condal hace años.

Según su relato, se produjo entonces una amenaza de bomba en la estación de Francia. En aquella ocasión, asegura, «el técnico de regulación impidió a los operadores de la mesa del CTC salir».

Además, el recuerdo de los terribles atentados del 11 de marzo de 2004 en la estación de Atocha también causan serio malestar en la plantilla.

Los empleados consultados aseguran que no conocen «de ningún puesto de mando que haya hecho simulacro de emergencia» para estos casos en el que se haya evacuado o dado instrucciones al personal de la sala de regulación.

El mismo trabajador ha aportado otro caso en Valencia. Allí, explica, «se hizo un simulacro antiincendios y se excluyó conscientemente a los que estaban trabajando en las mesas del CTC».

El testimonio dibuja un patrón: los operadores que mantienen los trenes en marcha son, precisamente, quienes quedan fuera de los ejercicios de evacuación.

La amenaza se ha producido, además, en un momento de máxima tensión para el sistema ferroviario. El 28 de octubre, a la altura de la estación de Urda, en Toledo, un tren de alta velocidad de Renfe y otro de Iryo colisionaron a primera hora de la mañana. En total, 69 personas fallecidas.

Con la red aún conmocionada por la tragedia, los centros de regulación han adquirido un peso todavía mayor. Cualquier interrupción en ellos repercute de inmediato en la circulación de los trenes, y esa es la disyuntiva que, según los empleados, Adif ha resuelto en su contra.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con Adif para contrastar esta información sin que el ente gubernamental haya ofrecido explicaciones al respecto.