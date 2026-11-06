La Fiscalía Europea investiga tras la tragedia de Urda si hubo fraude en los contratos de la alta velocidad

La Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto una investigación para considerar si se pudo producir un fraude que «afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones» en la línea de AVE Madrid-Sevilla, en la cual se produjo la colisión mortal cerca de Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre y, previamente, el accidente ferroviario de Adamuz, en enero.

Según ha informado la Fiscalía Europea, la sede de Madrid «está llevando a cabo medidas de investigación en la sede del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas en España».

Esta investigación, añade, cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y se inició ex officio por iniciativa propia de la Fiscalía Europea.

La medida tiene lugar tras la apertura de una investigación sobre un posible fraude que afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en la línea de tren de alta velocidad entre Madrid-Sevilla, en la cual se produjo el trágico accidente del 28 de octubre de 2026, cerca de Urda, en la provincia de Toledo.

En un comunicado, la Fiscalía Europea indica que la investigación, que cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), se inició por iniciativa propia de la Fiscalía Europea. Además, añaden que la confirmación excepcional se produce tras el gran interés público y no se facilitarán más detalles en este estado de la investigación y resaltan que, como ya se informó anteriormente, en marzo de 2026, la Fiscalía Europea puso en marcha otra investigación relacionada con la misma línea de tren de alta velocidad.

El Tribunal de Cuentas también ha confirmado que agentes de la UCO «se encuentran en sus dependencias a petición de la Fiscalía Europea en Madrid».

Ésta es la segunda investigación abierta sobre el presunto uso fraudulento de los fondos europeos en esa misma línea, después de que el pasado marzo, la institución comunitaria lanzara otra tras el siniestro en Adamuz (Córdoba). Y es que se trata de la vía donde el accidente ferroviario a la altura de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos y 110 heridos, y en la que el pasado enero sucedió el de Adamuz, en el que murieron 46 personas.

A raíz del accidente de Córdoba, la Fiscalía Europea pidió a ADIF «todos los contratos suscritos y los correspondientes número de expedientes en relación con el tramo de red ferroviaria donde tuvo lugar el siniestro ferroviario», según un oficio judicial que compartió en redes sociales el ex ministro de Transportes, Óscar Puente.

Puente indicó que «la Fiscalía Europea investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse». «En todos los casos en los que hay involucrados fondos europeos sucede así. Por la razón que sea, se cuenta hoy como una novedad importante. No lo es», agregó.