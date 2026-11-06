Elecciones generales del 29-N y actualidad política, en directo: última hora de la precampaña, crisis ferroviaria, el caso Koldo y las huelgas de tren
Tras varios días marcados por el luto por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que dejó 69 víctimas mortales, la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre se reactiva este viernes, donde la actualidad política girará en torno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que vuelve a los mítines en Valencia.
Por su parte, Santiago Abascal protagoniza un acto en Granada y Alberto Núñez Feijóo prepara sus primeros actos para el fin de semana, con una cita el sábado en Valladolid. La jornada llega marcada por la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, cuya cartera asume de forma transitoria Carlos Cuerpo.
El caso Koldo y las huelgas ferroviarias marcan la precampaña
Una nueva pieza del caso Koldo sobre presuntos contratos amañados de Adif ha llevado a la Guardia Civil a registrar la casa del exministro José Luis Ábalos. Sánchez asegura que los detenidos no tienen «nada que ver» con él, mientras PP y Vox lo señalan como responsable último de la crisis. Además, Transportes se reúne hoy con el sindicato de maquinistas Semaf para intentar evitar las huelgas del 10 y el 12 de noviembre, a las que se suma la huelga general del 11 de noviembre convocada por CCOO y UGT.
Las claves de las elecciones generales del 29-N
Sánchez adelantó las elecciones el 5 de octubre, tras el rechazo del Congreso a varios de sus decretos. La campaña electoral irá del 13 al 27 de noviembre, el 28 será jornada de reflexión y el 29 se votará. Los principales candidatos son Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox), Ada Colau (Frente Amplio) e Irene Montero (Podemos). Las encuestas sitúan al PP como primera fuerza en la mayoría de los casos, con la suma de PP y Vox por encima de la mayoría absoluta de 176 escaños, aunque algunos sondeos recientes, como el de More in Common, apuntan a un resultado más ajustado entre PP y PSOE.
La Fiscalía Europea investiga un segundo fraude en la línea ferroviara Madrid-Sevilla
La Fiscalía Europea se encuentra investigando un segundo fraude en la línea ferroviaria que conecta Madrid y Sevilla.
Nueva operación de la UCO en Adif
La UCO está llevando a cabo una nueva operación de registro en las oficinas de Adif por orden de la Fiscalía Europea.
Ayuso: «Son tantos escándalos que no se digieren, nunca en España hemos tenido una mafia gubernamental como la de ahora»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ya son «tantos escándalos del Gobierno». «Nunca en España hemos tenido una mafia gubernamental como la de ahora», ha subrayado.
Albiol (PP) acusa al Gobierno de priorizar el dinero sobre la seguridad ferroviaria
El candidato del PP al Congreso por la provincia de Barcelona, Xavier García Albiol, ha afirmado que los registros y las detenciones que ha llevado a cabo hoy la Guardia Civil en relación al caso Koldo «ponen en evidencia que la prioridad del Gobierno no era el mantenimiento y la seguridad de las vías, la prioridad del Ministerio de Transportes era llevarse el dinero».
Así lo ha dicho en declaraciones a los medios antes de su visita al barrio de Can Palmer en Viladecans (Barcelona) donde se ha reunido con los vecinos junto al presidente provincial del partido, Manu Reyes.
«Estoy totalmente convencido de que de lo que estamos hablando es una campaña por parte de Koldo y de Ábalos para intentar poner humo y que no se vea el horizonte. Porque saben perfectamente que si entra a gobernar el PP va a hacer una auditoría de todo y eso significa que va a salir mucha información que en estos momentos no tenemos», ha sostenido.
Albares reclama a la oposición que «rechace las injerencias externas» en el proceso electoral español
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha instado a los partidos de la oposición a condenar las «injerencias externas» en el proceso electoral español, después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, equiparase este jueves el socialismo con el fascismo durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid.
«Hay debates que podremos tener entre españoles, pero no podemos permitir que venga alguien de fuera. De la misma forma que yo jamás me permitiría ir a otro país a dar opiniones en medio de un proceso electoral sobre tal o cual candidato, partido político o presidente», ha defendido Albares en una entrevista en TVE.
Sánchez retoma la precampaña del PSOE con un acto este viernes en la ciudad de Valencia
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, retomará este viernes la precampaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre con un acto en la ciudad de Valencia, tras la suspensión de todas las citas electorales a raíz del accidente ferroviario de Urda (Toledo) de la pasada semana.
Este acto será «abierto» y reunirá «a todo el partido», a la militancia y a «toda la gente que se quiera sumar», transmiten fuentes del partido, que subrayan que la idea que manejan en el PSOE es demostrar que, aunque el tono de la campaña «vaya a cambiar» tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en la provincia de Toledo, «la fuerza» de los socialistas «sigue siendo la misma». La cita será por la tarde, a las 18:30 horas, en el polideportivo del Cabanyal-Canyamelar de la capital valenciana.
En cualquier caso, se espera la asistencia de los cabezas de lista del PSPV al Congreso por las provincias de Valencia, Castellón y Alicante, Pilar Bernabé, María Jiménez y Toni Francés, así como de los candidatos al Senado, encabezados por Juan Antonio Sagredo en Valencia, y también de la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, entre otros cargos socialistas.
Desciende a 15 el número de heridos ingresados en hospitales de C-LM, tras el traslado de cinco a Madrid
El número de heridos por el accidente ferroviario de Urda del 28 de octubre hospitalizados en cuatro centros de Castilla-La Mancha se ha reducido a 15, tras el traslado de cinco de ellos a hospitales de Madrid para facilitar la cercanía con sus familiares.
Del total de 15 heridos ingresados en cuatro centros hospitalarios de la región, ya solo dos permanecen en unidad de cuidados intensivos (UCI).
Hasta ahora ya han recibido el alta 95 de los 110 heridos hospitalizados inicialmente en un total de seis hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).
De los 20 heridos que quedan ingresados, 16 permanecen en cama convencional y cuatro en UCI, según han confirmado fuentes del Gobierno regional, con datos de las 08:30 horas de este jueves.
Del total de heridos, 9 se encuentran en el Hospital General Universitario de Toledo, dos de ellos permanecen en la UCI y siete en cama convencional –tras el trasladado de dos de ellos a Madrid y el paso de uno desde la UCI a cama convencional–.
Feijóo dice que España debe renunciar a organizar Mundial 2030 si la final es en Marruecos
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que si es elegido presidente del Gobierno abogará por que España se retire de la organización del Mundial de fútbol de 2030 si la FIFA determina que la final del campeonato se juegue en Marruecos.
«España ha de organizar la final de la Copa del Mundo y, si no la organiza, en mi opinión España no debería participar en la organización del Mundial», ha manifestado Feijóo en una entrevista en el programa de fútbol El Chiringuito.
Preguntado sobre si, en el caso de que acceda a la Presidencia del Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, abogaría por la retirada de España de la organización del Mundial si Marruecos se queda con la final, ha afirmado que «sí, la respuesta es sí».
Transportes y los maquinistas se reúnen hoy para intentar evitar las huelgas de tren
El Ministerio de Transportes, dirigido de forma transitoria por Carlos Cuerpo tras la dimisión de Óscar Puente, se reúne este viernes con el sindicato de maquinistas Semaf en un nuevo intento de desconvocar las huelgas del 10 y el 12 de noviembre, convocadas tras el accidente ferroviario de Urda. Es la segunda reunión entre ambas partes después de que Cuerpo asumiera la cartera. Además, CCOO ha extendido su paro de 24 horas en Adif y Renfe a los operadores Iryo y Ouigo, lo que podría afectar a buena parte de la circulación ferroviaria si no hay acuerdo.
Ayuso sobre el accidente de Urda: «Hay gente mutilada y fallecida, se podría haber evitado»
Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que el accidente de Urda «se podría haber evitado». «Se podría haber evitado», ha subrayado.