Elecciones generales del 29-N y actualidad política, en directo: última hora de la precampaña, crisis ferroviaria, el caso Koldo y las huelgas de tren

Tras varios días marcados por el luto por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que dejó 69 víctimas mortales, la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre se reactiva este viernes, donde la actualidad política girará en torno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que vuelve a los mítines en Valencia.

Por su parte, Santiago Abascal protagoniza un acto en Granada y Alberto Núñez Feijóo prepara sus primeros actos para el fin de semana, con una cita el sábado en Valladolid. La jornada llega marcada por la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, cuya cartera asume de forma transitoria Carlos Cuerpo.

El caso Koldo y las huelgas ferroviarias marcan la precampaña

Una nueva pieza del caso Koldo sobre presuntos contratos amañados de Adif ha llevado a la Guardia Civil a registrar la casa del exministro José Luis Ábalos. Sánchez asegura que los detenidos no tienen «nada que ver» con él, mientras PP y Vox lo señalan como responsable último de la crisis. Además, Transportes se reúne hoy con el sindicato de maquinistas Semaf para intentar evitar las huelgas del 10 y el 12 de noviembre, a las que se suma la huelga general del 11 de noviembre convocada por CCOO y UGT.

Las claves de las elecciones generales del 29-N

Sánchez adelantó las elecciones el 5 de octubre, tras el rechazo del Congreso a varios de sus decretos. La campaña electoral irá del 13 al 27 de noviembre, el 28 será jornada de reflexión y el 29 se votará. Los principales candidatos son Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox), Ada Colau (Frente Amplio) e Irene Montero (Podemos). Las encuestas sitúan al PP como primera fuerza en la mayoría de los casos, con la suma de PP y Vox por encima de la mayoría absoluta de 176 escaños, aunque algunos sondeos recientes, como el de More in Common, apuntan a un resultado más ajustado entre PP y PSOE.