Alberto Núñez Feijóo ha recordado a Ada Colau que estuvo «calladita» ante la gestión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la trágica dana del 29 de octubre de 2024. La alusión de Feijóo, durante el debate electoral de los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, ha sido manipulada por Sánchez para acusarle de «machismo».

Sin embargo, el líder del PP hizo esa referencia en respuesta a la candidata del Frente Amplio, que le afeó que el ex presidente de la Generalitat Carlos Mazón conserve un cargo público.

«Mire, buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta y usted calladita. Eso es la buena gestión. España necesita ponerse a funcionar», ha resuelto Feijóo.

El dirigente popular se refería así al episodio ocurrido el 3 de noviembre de hace dos años, cuando Sánchez acudió a la localidad valenciana de Paiporta, junto a los Reyes. Allí fue recibido con indignación por parte de los vecinos, que expresaron su malestar con la gestión institucional de la tragedia. El socialista decidió abandonar el lugar, mientras Don Felipe y Doña Letizia se quedaban, mostrando su apoyo a los familiares de las víctimas.

Sánchez ha aprovechado la alusión de Feijóo para acusarle de «machismo».

«¿Por qué habla de calladita, señor Feijóo? Un poco de respeto, ¿qué machismo es este?», ha aseverado, ante lo cual Feijóo le ha pedido que «no manipule».