El Ayuntamiento de Ses Salines conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con una jornada de sensibilización y reivindicación bajo el lema El camino de las huellas hacia la no violencia.

La jornada comenzó con la celebración de un Pleno extraordinario, en el que se aprobó y leyó el manifiesto institucional elaborado por el Instituto Balear de la Mujer (IBDONA). Durante la sesión también se guardó un minuto de silencio.

Posteriormente, la Plaza Mayor acogió el acto conmemorativo, en el que las personas usuarias del Centro de Día fueron las encargadas de leer el manifiesto y los niños y niñas de los CEIP Ses Salines y Colònia de Sant Jordi interpretaron una canción creada especialmente para la ocasión.

Cabe destacar que, semanas antes, se había realizado un trabajo previo que consistió en unos talleres para la creación de un cuento hechos exclusivamente para esta ocasión y encaminados a crear este simbolismo de un camino hacia la no violencia, en los que participaron tanto los CEIP de los dos núcleos como las Escuelas de Educación Infantil de 0 a 3 años.

El alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha destacado que «como administración pública tenemos la responsabilidad de seguir trabajando por una sociedad en la que ninguna mujer tenga que vivir con miedo. Es fundamental mantener un compromiso firme y compartido contra cualquier forma de violencia hacia las mujeres, no solo el 25 de noviembre, sino durante todos los días del año».

Por su parte, la concejala de Igualdad, Patricia Mesquida, ha puesto en valor el carácter intergeneracional de la iniciativa: «Hemos querido que nuestros niños y niñas y nuestra gente mayor fueran los protagonistas de esta jornada. Creemos que educar en la igualdad y el respeto desde las primeras edades es imprescindible para construir una sociedad libre de violencia».

Desde el Ayuntamiento de Ses Salines se agradece la implicación de los centros escolares, del Centro de Día y de todas las personas que participaron en esta jornada, y se reafirma el compromiso municipal con la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres.