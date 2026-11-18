El Ayuntamiento de Ses Salines ha aprobado el presupuesto municipal para el ejercicio 2027, que asciende a 11.030.800 euros. Esta cifra representa un incremento de 1.730.800 euros, un 18,6 % más, respecto a los 9.300.000 euros del ejercicio anterior.

Las nuevas cuentas municipales, aprobadas con los ocho votos favorables del equipo de gobierno y los cuatro votos en contra de la oposición (formada por cinco concejales, aunque uno de ellos no estuvo presente), marcan las prioridades del Ayuntamiento para el próximo año, con una apuesta por la mejora de las infraestructuras públicas, el impulso de la vida cultural y deportiva del municipio y la atención a las necesidades sociales de los vecinos.

Una apuesta por modernizar el alumbrado de todo el municipio

Una de las actuaciones más destacadas es el proyecto de mejora del alumbrado público de todo el municipio, que permitirá avanzar en la renovación y modernización de esta infraestructura esencial tanto en Ses Salines como en la Colònia de Sant Jordi.

A esta iniciativa se suma una actuación específica de 30.000 euros para renovar las farolas de la calle principal de Ses Salines, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio público.

El presupuesto también contempla importantes inversiones para continuar mejorando los espacios y las infraestructuras municipales. Entre ellas destacan 35.000 euros para la reforma de aceras y 15.000 euros para la mejora de los parques infantiles, además de partidas para la renovación y adquisición de mobiliario urbano y la financiación del acondicionamiento de caminos rurales.

A estas partidas se añade también financiación para equipamiento de almacenamiento del archivo municipal y para el equipamiento del Auditorio Municipal de l’Esponja, con el objetivo de seguir modernizando las instalaciones y los espacios públicos de Ses Salines y la Colònia de Sant Jordi.

Más cultura y apoyo al tejido asociativo y deportivo

La cultura se consolida como una de las grandes apuestas municipales para 2027. Las cuentas destinan 280.112 euros a promoción cultural, con partidas para actividades culturales, ArtinSal, la Escuela de Música, la Banda de Música y la Coral, entre otras iniciativas.

Además, se mantienen los recursos destinados a las bibliotecas municipales y al patrimonio cultural, con el objetivo de continuar ofreciendo una programación diversa y accesible durante todo el año.

En el ámbito deportivo, el presupuesto refuerza el apoyo a los clubes y entidades del municipio. Esta dotación permitirá seguir respaldando el trabajo que desarrollan las asociaciones deportivas, especialmente en la promoción del deporte base y la participación de niños y jóvenes.

El Ayuntamiento considera que el tejido asociativo, cultural y deportivo constituye una pieza fundamental de la vida municipal y quiere seguir impulsando su actividad.

Unos servicios sociales más fuertes para que nadie se quede atrás

Otra de las prioridades del presupuesto es la atención social. Las cuentas destinan 620.307,09 euros al área de asistencia social primaria, con recursos para la gestión del Centro de Día, los servicios sociales comunitarios básicos, la teleasistencia y diferentes programas de apoyo a personas y familias.

Dentro de esta dotación destaca el presupuesto destinado a los servicios sociales comunitarios básicos, con la voluntad de reforzar la atención a las personas que más lo necesitan y garantizar que el crecimiento del municipio vaya acompañado de una respuesta adecuada a las necesidades sociales.

Guillem Mas: «Un municipio avanza de verdad cuando es capaz de mejorar sus servicios»

El alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha valorado la aprobación de las cuentas municipales como «un paso muy importante para seguir avanzando en el proyecto de municipio que estamos desarrollando. Disponemos de un presupuesto que supera los once millones de euros y que nos permite afrontar actuaciones necesarias, reforzar servicios y continuar invirtiendo tanto en Ses Salines como en la Colònia de Sant Jordi».

Mas ha destacado especialmente la apuesta por la cultura y el deporte: «Queremos modernizar las infraestructuras del municipio, pero también seguir dando vida a nuestras calles, a nuestras entidades y a nuestros clubes. La cultura y el deporte son fundamentales para la cohesión social y queremos que tengan el apoyo que merecen».

Por último, el alcalde ha subrayado el componente social de las nuevas cuentas: «Un municipio avanza de verdad cuando es capaz de mejorar sus servicios y, al mismo tiempo, cuidar de las personas. Por eso reforzamos la atención social, porque detrás de cada partida presupuestaria hay necesidades reales y porque no queremos que nadie se quede atrás».

Con la aprobación del presupuesto de 2027, el Ayuntamiento de Ses Salines establece la hoja de ruta económica para el próximo ejercicio, con el objetivo de seguir transformando el municipio y mejorar la calidad de vida de sus vecinos.