El Ayuntamiento de Ses Salines ha puesto en marcha, por primera vez en el municipio, la campaña Compra en tu pueblo 2026, una nueva iniciativa destinada a dinamizar el comercio local, incentivar el consumo de proximidad y apoyar a los establecimientos de Ses Salines y la Colònia de Sant Jordi.

La campaña cuenta con una dotación de 5.000 euros, distribuidos en 200 bonos de compra de 25 euros, que permitirán a los ciudadanos obtener un incentivo económico para seguir comprando en los negocios del municipio, según explica el consistorio en un comunicado.

El funcionamiento es sencillo: las personas que hayan realizado una compra superior a 40 euros en cualquiera de los establecimientos adheridos podrán presentar el tique en el Ayuntamiento de Ses Salines o en el Centro Cívico de la Colònia de Sant Jordi y obtener un bono de 25 euros para utilizar en una nueva compra en los comercios participantes.

Los bonos se entregarán por orden de presentación de los tiques válidos, hasta agotar las 200 unidades disponibles. Cada persona podrá obtener un único bono al día durante toda la campaña.

El alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha destacado la importancia de poner en marcha esta iniciativa: «Por primera vez impulsamos una campaña de estas características en nuestro municipio. Queremos que el dinero se quede en Ses Salines y en la Colònia de Sant Jordi, que nuestros comercios tengan más actividad y que los vecinos encuentren un incentivo más para comprar cerca de casa».

Por su parte, el concejal de Comercio, Miquel Rigo, ha afirmado que han querido impulsar «una campaña fácil de entender y accesible para los ciudadanos. Con una compra superior a 40 euros se puede conseguir un bono de 25 euros para volver a comprar en los establecimientos participantes. De esta manera, incentivamos nuevas compras y contribuimos a generar más movimiento comercial en los negocios que permanecen abiertos este invierno».

Rigo ha destacado también que «es una iniciativa que beneficia tanto a los consumidores como a los comerciantes y que esperamos que tenga una buena acogida. Nuestro objetivo es seguir buscando fórmulas para dar visibilidad y apoyar al comercio de proximidad».

La campaña acaba de comenzar y los tiques de compra podrán canjearse por bonos hasta el 16 de febrero de 2027, siempre que no se hayan agotado antes las unidades disponibles. Los bonos obtenidos podrán utilizarse en cualquiera de los establecimientos adheridos hasta el 16 de marzo de 2027.