Ses Salines adjudica por primera vez la gestión de los servicios de los dos polideportivos municipales

El Ayuntamiento de Ses Salines ha aprobado la adjudicación de los contratos de concesión de servicios de sus dos polideportivos municipales: el Camp Municipal d’Esports de Ses Salines y el complejo deportivo de Ses Ramones, situado en la Colònia de Sant Jordi.

La decisión se adoptó en el pleno celebrado este martes y supone un hito para el municipio, ya que, por primera vez, ambas instalaciones contarán con adjudicatarios para asumir los servicios contemplados en sus respectivas concesiones. Se trata de un objetivo que el consistorio perseguía desde hace años y que no había podido materializarse, pese a los anteriores intentos de licitación, algunos de los cuales quedaron desiertos.

Con la aprobación de las dos adjudicaciones, el Ayuntamiento culmina los procedimientos de contratación impulsados para ambos equipamientos y establece un marco contractual para la prestación de los servicios correspondientes.

Los dos complejos deportivos son instalaciones de referencia para cientos de usuarios, clubes deportivos y familias tanto de Ses Salines como de la Colònia de Sant Jordi. La adjudicación de los contratos permitirá avanzar en la organización y el funcionamiento cotidiano de unos equipamientos que mantienen una intensa actividad durante todo el año.

El alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha destacado la importancia de haber alcanzado este objetivo después de varios años de gestiones. «Hoy podemos decir que hemos conseguido un objetivo que llevaba muchos años pendiente. Por primera vez, los dos polideportivos municipales tendrán adjudicatarios para gestionar los servicios correspondientes. Hemos trabajado para llegar hasta aquí y dar respuesta a una necesidad importante de nuestras instalaciones deportivas», ha señalado.

Mas también ha subrayado que las adjudicaciones son el resultado de un proceso administrativo que el consistorio ha querido completar con garantías. «Para nosotros era importante conseguir que las dos licitaciones llegaran a buen puerto y establecer un marco de gestión claro para ambos espacios», ha añadido.

Por su parte, el concejal de Deportes, Miquel Rigo, ha puesto el acento en el papel que desempeñan estas instalaciones para la comunidad local. «Los polideportivos de Ses Salines y de la Colònia son espacios fundamentales para nuestros clubes, deportistas, niños y familias. Llevábamos años buscando una solución para la gestión de estos servicios y ahora, finalmente, las dos adjudicaciones son una realidad», ha afirmado.

Rigo ha remarcado que disponer de adjudicatarios responsables de los servicios recogidos en los contratos permitirá mejorar la organización y el funcionamiento de unas instalaciones con una elevada actividad a lo largo de todo el año.

Con estas dos adjudicaciones, el Ayuntamiento de Ses Salines cierra un proceso que llevaba años pendiente y sienta las bases contractuales para la prestación de los servicios incluidos en las concesiones.