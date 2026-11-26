El medio centenar de okupas de los edificios de la antigua prisión de Palma exigen viviendas al Obispado antes de ser desalojados y han pedido al Ayuntamiento de Palma que se ponga en contacto con el Obispado de Mallorca para facilitar una alternativa habitacional a las personas inmersas en el proceso de desalojo de estos inmuebles.

El Consistorio ya ha iniciado los trámites para desalojarlos y así poder derribar los degradados edificios municipales de viviendas de los funcionarios de la antigua y abandonada prisión donde la Policía Local de Palma ha identificado a 47 personas que vivirían allí de manera habitual, ninguna de ellas es menor de edad.

El proceso de desalojo no será de un día para otro, si tenemos en cuenta que para desalojar a los okupas de la antigua prisión hoy tapiada, el Ayuntamiento tardó cinco meses en completar la operación, desde que arrancó el proceso a finales del pasado mes de febrero.

María Luisa, una de las vecinas que viven en el antiguo recinto penitenciario, ha intervenido en el pleno municipal celebrado este jueves; en su turno de palabra ha pedido una solución habitacional porque los asistentes sociales municipales «no les dan una solución».

Según ha relatado, tanto ella como su marido están enfermos y ha asegurado que el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, les habría ofrecido viviendas que ha indicado que podrían acondicionar entre los residentes y la empresa municipal Emaya.

Por este motivo, han solicitado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que hable con el obispo y, de esta manera, el Consistorio podrá recuperar la cárcel totalmente, mientras que las personas que moran allí podrán tener un techo. «Hasta los animales tienen derechos y nosotros también», ha rematado.

Silvino es otra de las personas que ha intervenido en el pleno y ha apuntado que, si le echan de la antigua prisión, «no tendrá otros sitio al que ir», de modo que ha pedido una alternativa habitacional, aunque sea «una habitación».

Acto seguido ha tomado la palabra la portavoz de la PAH de Mallorca, Àngela Pons, quien ha recriminado a la institución local que desahucie «sin alternativa habitacional». Una situación que ha señalado que se podría repetir con los habitantes de Son Bordoy.

La activista ha censurado que los representantes de la corporación municipal «miren hacia otro lado» durante sus intervenciones y ha preguntado retóricamente cuántas viviendas sociales ha construido en la presente legislatura, cuando ahora se anunciarían nuevas promociones por la llegada de las elecciones.