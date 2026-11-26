La actualidad política de hoy, jueves 26 de noviembre, viene marcada por el debate electoral a cuatro que tendrá lugar esta noche a las 22:00 horas entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez; PP, Alberto Núñez Feijóo; Vox, Santiago Abascal; y Frente Amplio, Ada Colau, una cita que es el último gran evento de la campaña electoral y se prevé que esté protagonizada por las referencias a los posibles pactos tras el 29-N. OKDIARIO informa hoy de las distintas estrategias con las que afrontan los candidatos ese último cara a cara.

El debate, que al igual que el cara a cara entre Sánchez y Feijóo de la semana pasada vuelve a organizar la Academia de Televisión, ha sido consensuado hasta los mínimos detalles por las cuatro fuerzas políticas, comenzará a las 22:00 horas y tendrá los mismos cinco bloques sobre los que hablaron los líderes del PSOE y PP.

Por otra parte, hoy finaliza el plazo para depositar el voto por correo para las elecciones generales del domingo para todos los electores que se encuentren en España y que hayan solicitado previamente ejercer su derecho al sufragio por correspondencia. Hablamos de casi 1,1 millones de personas mayores de 18 años, que podrán acudir todavía este jueves a las oficinas de Correos en los horarios habituales de apertura y como máximo hasta las 14:00 horas.

A todo esto, continúa el escándalo a raíz de la revelación del contenido de los chats con los mensajes de la cloaquera Leire Díaz por parte de OKDIARIO en el que se destapa su plan para desactivar a la UCO e intentar detener sus investigaciones sobre el entorno de Pedro Sánchez, especialmente a su hermano David.

En otro orden de cosas, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) tienen previsto salir con destino a Canarias a primera hora de hoy en apoyo a El Hierro ante el imparable aluvión de inmigrantes (más de 3.000 sólo en los últimos dos días) que han llegado en cayucos durante este mes de noviembre. Se trata de efectivos que el Ministerio de Defensa prepara para apoyar a El Hierro, como solicitó ayer miércoles el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ante el «desborde» de sus medios para afrontar la emergencia migratoria en la isla.