Última hora en directo de la actualidad política en España: elecciones generales del 29-N y campaña electoral hoy en vivo
Esta noche a las 22:00 se celebrará el debate a cuatro entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau
La actualidad política de hoy, jueves 26 de noviembre, viene marcada por el debate electoral a cuatro que tendrá lugar esta noche a las 22:00 horas entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez; PP, Alberto Núñez Feijóo; Vox, Santiago Abascal; y Frente Amplio, Ada Colau, una cita que es el último gran evento de la campaña electoral y se prevé que esté protagonizada por las referencias a los posibles pactos tras el 29-N. OKDIARIO informa hoy de las distintas estrategias con las que afrontan los candidatos ese último cara a cara.
El debate, que al igual que el cara a cara entre Sánchez y Feijóo de la semana pasada vuelve a organizar la Academia de Televisión, ha sido consensuado hasta los mínimos detalles por las cuatro fuerzas políticas, comenzará a las 22:00 horas y tendrá los mismos cinco bloques sobre los que hablaron los líderes del PSOE y PP.
Por otra parte, hoy finaliza el plazo para depositar el voto por correo para las elecciones generales del domingo para todos los electores que se encuentren en España y que hayan solicitado previamente ejercer su derecho al sufragio por correspondencia. Hablamos de casi 1,1 millones de personas mayores de 18 años, que podrán acudir todavía este jueves a las oficinas de Correos en los horarios habituales de apertura y como máximo hasta las 14:00 horas.
A todo esto, continúa el escándalo a raíz de la revelación del contenido de los chats con los mensajes de la cloaquera Leire Díaz por parte de OKDIARIO en el que se destapa su plan para desactivar a la UCO e intentar detener sus investigaciones sobre el entorno de Pedro Sánchez, especialmente a su hermano David.
En otro orden de cosas, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) tienen previsto salir con destino a Canarias a primera hora de hoy en apoyo a El Hierro ante el imparable aluvión de inmigrantes (más de 3.000 sólo en los últimos dos días) que han llegado en cayucos durante este mes de noviembre. Se trata de efectivos que el Ministerio de Defensa prepara para apoyar a El Hierro, como solicitó ayer miércoles el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ante el «desborde» de sus medios para afrontar la emergencia migratoria en la isla.
La Diputación Permanente del Congreso votará hoy los últimos cinco decretos del Gobierno
La Diputación Permanente del Congreso debatirá y votará este jueves, penúltimo día de campaña electoral, los últimos cinco decretos leyes aprobados por el Gobierno, que incluyen la subida salarial de funcionarios, la exención fiscal del SMI, medidas de transparencia en las condiciones de trabajo, la adaptación del mercado de derechos de emisiones y de incentivos fiscales a la I+D+i.
Estos decretos leyes, que la legislación reserva para asuntos de urgencia justificada, entran en vigor tras su aprobación en Consejo de Ministros y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deben votarse en el Congreso en un plazo de treinta días para decidir si se convalidan o se derogan.
Como la Cámara está disuelta por el adelanto de elecciones, la votación de los decretos se asigna a la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que sustituye al Pleno, donde el Ejecutivo tiene una aritmética parlamentaria más favorable al no depender tanto de Junts.
El plazo para votar por correo acaba hoy a las 14:00 horas y se abrirán oficinas donde sea fiesta
El plazo para depositar el voto por correo para las elecciones generales finalizará este jueves, 26 de noviembre, en el horario habitual de apertura de las oficinas de Correos de toda España y hasta las 14.00 horas como máximo, tras la ampliación acordada por la Junta Electoral Central (JEC).
Según ha informado Correos en un comunicado, la empresa postal deberá garantizar la entrega de todos los sobres con los votos en las correspondientes mesas electorales durante la jornada electoral del domingo, dentro de los plazos legalmente establecidos.
Para depositar el voto, los electores deberán acudir personalmente a una oficina de Correos e identificarse mediante la presentación del DNI, pasaporte o permiso de conducir originales, que serán comprobados por el personal de la empresa.
No obstante, quienes no puedan acudir personalmente podrán autorizar a otra persona para realizar el trámite en su nombre. Para ello, deberán presentar una autorización firmada por el elector, acompañada de una fotocopia de su documento de identidad y de otra del documento identificativo de la persona autorizada.
Correos ha advertido de que no aceptará la documentación electoral entregada por terceros sin la correspondiente autorización firmada y recomienda utilizar el modelo disponible en su página web.
Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau despejan su agenda para preparar a conciencia el debate de esta noche
Los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez; PP, Alberto Núñez Feijóo; Vox, Santiago Abascal; y Frente Amplio, Ada Colau, participan este jueves en su primer debate a cuatro, una cita que se prevé que esté protagonizada por las referencias a los posibles pactos tras el 29-N. El debate, que al igual que el cara a cara entre Sánchez y Feijóo de la semana pasada vuelve a organizar la Academia de Televisión, ha sido consensuado hasta los mínimos detalles por las cuatro fuerzas políticas, comenzará a las 22:00 horas y tendrá los mismos cinco bloques sobre los que hablaron los líderes del PSOE y PP.
Por tanto, debatirán, por este orden y con una duración por bloque de 20 minutos, sobre vivienda, fiscalidad y economía, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y calidad democrática, y migración y política exterior. Abascal, Sánchez, Feijóo y Colau se situarán, por este orden de izquierda a derecha, tras sendos atriles, y si la representante del Frente Amplio será la primera en tomar la palabra, Feijóo cerrará el debate, en el que no podrán hacer uso de dispositivo electrónicos.
Además de abordar los cinco bloques previstos, habrá una intervención inicial de un minuto y medio por parte de cada uno, y el denominado ‘minuto de oro’ final, y la presidenta de la Academia, la periodista María Casado, será la moderadora. Para preparar esta cita, sus protagonistas han despejado o reducido sus agendas y estudian con sus equipos respectivos contenidos y formas de actuar.
Urtasun y Rufián acusan de «racismo» a PP y Vox, que defienden un giro en gestión migratoria
Los candidatos de Comuns-Front Ampli y de ERC al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun y Gabriel Rufián, respectivamente, han acusado de «racismo» a PP y Vox, mientras que sus candidatos, Xavier García Albiol y Juan José Aizcorbe, han defendido un giro en la gestión migratoria por parte del Gobierno.
Lo han dicho en el debate electoral de 3Cat celebrado este miércoles por la noche, moderado por la periodista Ariadna Oltra, en el que también han participado los candidatos catalanes del PSC, Jordi Hereu, que ha insistido en la división entre bloques respecto a la inmigración, y la de Junts, Miriam Nogueras, que ha tachado de «inconscientes» a los socios del actual Gobierno.
En concreto, Urtasun ha reprochado a Albiol que la única respuesta de su partido en materia migratoria sea el racismo y le ha pedido que retire la pancarta en la que se dirige a los delincuentes en español y árabe, y también ha criticado la «demagogia» de Vox en este sentido.