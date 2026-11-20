La Junta Electoral Central ha ampliado este viernes el plazo para el depósito del voto por correo para las Elecciones Generales hasta el jueves 26 de noviembre a las 14:00 horas. El objetivo principal de este aplazamiento es garantizar que todos los sobres depositados dentro del plazo puedan llegar a las mesas electorales correspondientes el día de las elecciones.

Este plazo finalizaba inicialmente el miércoles 25 de noviembre, pero con la decisión de ampliación, los ciudadanos que hayan solicitado ejercer su derecho a voto por correo dispondrán de más tiempo. Correos ha destacado que extremará la diligencia para asegurar que los sobres puedan entregarse el día de la votación. La Junta Electoral trasladó a Correos la necesidad de reforzar las precauciones durante los últimos días del procedimiento.

La Junta Electoral Central amplía el plazo para depositar el voto por correo hasta el jueves, 26 de noviembre, como máximo hasta las 14:00 horas. #Elecciones generales #29N

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Para poder votar mediante esta modalidad, los electores deberán haber solicitado previamente la documentación electoral a través de internet o presencialmente en una oficina de Correos. Durante la gestión es obligatorio acreditar la identidad e indicar una dirección postal en la que recibir las papeletas y el resto de los documentos necesarios. Tras la verificación de los datos, la Oficina del Censo Electoral registra la solicitud y prepara el envío certificado.

Este procedimiento solo lo podrán realizar los que hayan solicitado esta modalidad de votación antes del jueves 19 de noviembre, que terminó el plazo. La prórroga anunciada no permite presentar nuevas solicitudes.

Procedimiento de votación por correo

Una vez el elector haya recibido las papeletas, el ciudadano debe introducir la opción elegida en el sobre de votación y colocarlo, junto al certificado censal, dentro del sobre dirigido a su mesa electoral. A continuación, tendrá que acudir a una oficina de Correos para realizar el envío certificado. Deberá identificarse con su DNI, pasaporte u otro documento oficial admitido, una obligación establecida para reforzar las garantías del procedimiento.

En el caso de que el ciudadano no pueda desplazarse a ejercer su derecho a voto, existe la posibilidad de autorizar a otra persona para que entregue la documentación en su nombre. Para ello, deberá facilitar una autorización firmada y una fotocopia de su documento de identidad.